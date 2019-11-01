Из Москвы в Симферополь: назван срок пуска поездов в Крым

Добраться до Крыма на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга можно будет уже в этом году, после того, как будет завершено строительство и принята в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста, сообщило Министерство транспорта РФ.

Поезда будут ходить из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Федеральное агентство железнодорожного транспорта разработало маршруты и графики движения, которые будут интегрированы в единую транспортную железнодорожную систему России.

Неделю назад начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщал информационный центр «Крымский мост».

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Такая процедура всегда осуществляется перед приемочными испытаниями моста, которые пройдут в конце года. Затем последует запуск движения поездов.

В данный момент специалисты проверяют динамические и статические несущие элементы железнодорожной части. В ходе испытаний сотрудники тестируют опоры и пролетные строения на соответствие проектным параметрам, передает ФАН.

Сейчас на мосту работают тяжелые технические железнодорожные составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем. Их общий вес составляет 2,4 тысячи тонн. Они перемещаются по разным схемам, а специальные приборы фиксируют состояние опор и пролетных строений.

В начале октября нынешнего года сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника.

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года, передавал НСН.

Решение связано с переносом участка керченского подхода, с целью сохранить античную усадьбу, которую обнаружили на этапе подготовки территории к строительству в 2018 году в районе Керчи. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов датируется концом V — началом III века до н. э.

В августе стало известно, что Росавтодор и Минтранс не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту. Про строительство новой дороги заговорили из-за того, что существующие трассы до моста не справляются с потоком машин. Из-за этого возникают пробки и почти останавливается движение автотранспорта.

В связи с этим новая 128-километровая трасса позволит разгрузить поток автомобилей. Планируется, что новая магистраль будет находиться недалеко от Темрюка до планируемого дальнего западного обхода Краснодара. По данным Минтранса, дорогу должны построить до 2022 года.

В том же месяце на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд суточного трафика. 12 августа по мосту проехало 35 989 машин, предыдущий рекорд был зафиксирован 11 августа и составил 35 307 автомобилей.

Укладка рельсов на Крымском мосту была закончена в июле, сообщает информцентр «Крымский мост».

«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», — отмечалось в сообщении.

Руководитель подрядной организации Евгений Чибышев рассказал, что 25-метровые звенья, уложенные на мосту, рабочие соединили в плети — участки длиной в 440 м — электроконтактной сваркой, а также шлифовали сварные швы. Благодаря таким манипуляциям, уверены специалисты, поезда будут следовать по рельсам плавно и почти бесшумно.

Затем специалисты провели балластировку щебнем и выправку каждого пути. После этого установили железнодорожную автоматику — устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Кроме того, на участках железной дороги, которые примыкают к берегам, установлены шумозащитные экраны. Монтаж проводился на расстоянии 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи.

По всей длине моста работники установили стойки освещения со светодиодными светильниками. Фарватерный участок, который является основным, оснащен архитектурной подсветкой. После запуска поездов по Крымскому мосту на нем появится российский триколор.

Подсветка охватывает также пролеты, которые примыкают к аркам. Всего длина подсвеченного участка составляет более километра. Кроме того, на мосту возведены здания, предназначенные для эксплуатации железнодорожной части моста. Всего на объекте в две смены работают порядка 5 тыс. инженеров и рабочих.