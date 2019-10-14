Приступ за рулем: мэр Абакана погиб в ДТП

Мэр Абакана — столицы Хакасии — Николай Булакин погиб в автокатастрофе. Днем 14 октября внедорожник политика Ford Explorer съехал с дороги и врезался в дерево на кольцевой развязке трассы в районе поселка Топольки около города Минусинск Красноярского края.

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Автомобиль политика двигался из Абакана в сторону Кызыла по 433-му км автодороги р-257 «Енисей». По данным портала «Хакасия Информ», у 66-летнего главы города за рулем случился сердечный приступ, в итоге он потерял управление автомобилем. От полученных травм Булакин скончался на месте.

В машине он был один. В сети уже появились фото того, как прибывшие на место спасатели вытаскивают тело политика из искореженного кузова машины, передает интернет-издание «Хакасия».

Николай Булакин пришел в политику в 1992 году, когда был избран первым заместителем председателя Верховного совета Хакасии. Главой Абакана Булакин стал в 1995 году. Он переизбирался на эту должность пять раз — в 1999-м, 2004-м, 2008-м, 2013-м и 2018-м годах. У погибшего остались жена и двое детей.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования близким Булакина, передает НСН.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату.

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — говорится в комментарии на сайте республиканского правительства.

Досрочные выборы мэра Абакана после гибели Николая Булакина пройдут в течение полугода. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии республики Хакасия Александр Чуманин.

Неделей ранее генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут на своем внедорожнике Range Rover сбил девочку на пешеходном переходе в Новороссийске, после чего скрылся с места ДТП. Через некоторое время нарушитель был задержан, передает ФАН.

Футбольный функционер, по словам источника, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за оставление места аварии. Бут также является депутатом Новороссийской городской думы.

В начале нынешнего месяца телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков «Прямого эфира». В ходе шоу он предположил, что в гибели сына миллиардера Александра Маругова в ДТП виноват гражданин Киргизии.

В своем обращении шоумен пояснил, что «при эмоциональном обсуждении» трагедии он позволил себе «неоднозначное предположение».

«От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности, — произнес Малахов. — Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!»

Журналист обратился к зрителям после того, как Министерство иностранных дел Киргизии выразило недовольство словами ведущего.

По мнению работников МИД, Малахов в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе «некорректное» высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП, в котором погиб Маругов.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом союзнических отношений [двух стран] и стратегического партнерства», — говорилось в сообщении ведомства.

В выпуске программы от 24 сентября Малахов заявил, что Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб Маругов. ДТП произошло в центре Москвы на Фрунзенской набережной в минувшем июле. Мотоцикл, которым управлял Маругов, был сбит такси, от полученного удара транспортное средство загорелось, а затем взорвалось.

В конце прошлого месяца эксперты восстановили схему ДТП, в котором погиб музыкант Виктор Цой, и нашли нестыковки. Они пришли к выводу, что музыкант не засыпал за рулем. С такой версией согласился и 81-летний отец Цоя Роберт.

«Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал», — сказал он.

Роберт Цой пояснил, что от места рыбалки до места гибели его сына было всего 15 минут, а уснуть за рулем человек может только в долгой дороге и при сильной усталости.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.