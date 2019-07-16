«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов

В селе Кунашак Челябинской области 21-летний сын местного депутата не справился с управлением и выехал на обочину встречного движения, где сбил двух пешеходов. 58-летняя женщина и 49-летний мужчина погибли на месте ДТП.

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Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, авария произошла 15 июля около 17:00 по местному времени. «За рулем был [Руслан Имангулов] сын депутата районного собрания. Он не судим, был трезвым. Он объясняет, что уворачивался от собаки. Там не было никакой необходимости куда-то сворачивать. Он объясняет произошедшее, что не хотел наехать на собаку, а дальше уже не справился», — сообщил прокурор Кунашакского района Павел Киртянов порталу 74.ru.

По словам очевидицы аварии, иномарка неслась с бешеной скоростью, поэтому трагедия была неизбежна.

«В 16:45 я поднималась в горку в сторону улицы Николаева. В это время он пролетел со скоростью 150 км/ч, наверное. На повороте даже не притормозил. Я отскочила на два метра вбок. Хорошо, что не переходила дорогу», — рассказала местная жительница 74.ru.

Как уточнили в местной ГИБДД, стаж вождения Имангулова — три года. За это время он был 50 раз привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД. Из них 47 раз — только за последний год.

Родственники погибших опасаются, что влиятельный отец поможет злоумышленнику избежать наказания. «Семья водителя с нами пока не связывалась. Что мы будем делать, я не знаю, голова кругом. Там связи, мы боимся, что дело замнут. Но очень хочется, чтобы виновный был наказан», — заявила одна из родственниц жертвы.

Между тем председатель районного собрания депутатов Алексей Платонов прервал свой отпуск, чтобы разобраться в ДТП с участием сына своего коллеги Ильфата Имангулова. О нем он отзывается как о добросовестном чиновнике.

«Расследование ведется. Пока никто не вмешивается. И, насколько я знаю, вмешиваться никто не собирается. Как будет — так будет. То, что сын совершил ДТП, Ильфат не виноват. И сын не виноват, что отец — депутат», — пояснил Платонов.

Отметим, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». 21-летнему Руслану Имангулову грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент с него взята подписка о невыезде. Расследование дела продолжается.

Еще одна вопиющая история ранее произошла в Москве. 26 мая 2019 года сына экс-министра спорта Московской области Амира Галлямова остановили сотрудники ДПС — они хотели проверить его документы. По данным издания Znak.com, водитель продемонстрировал свои документы, однако выходить из салона отказался. Спустя минуту он резко нажал на газ и уехал.

Правоохранители догнали его на Мосфильмовской улице, однако история повторилась. Однако в этот раз отчаянный водитель не смог справиться с управлением и совершил наезд на инспектора. Пострадавшему вызвали скорую помощь — врачи впоследствии диагностировали у него перелом голени.

«Пациент поступил в 4.30 по скорой помощи с переломом обеих костей левой голени. В настоящее время применяются современные оперативные виды вмешательства, но все равно общий срок нетрудоспособности будет порядка трех месяцев», — отмечал дежурный администратор горбольницы им. Виноградова.

Сын экс-чиновника скрылся с места ЧП, его задержали спутся 15 минут погони. Как пишет портал News.Ru, медосвидетельствование выявило в его крови наркотики.

Также выяснилось, что изначально злоумышленнику лишь выписали штраф за езду без техосмотра и страхового полиса. Наезд на полицейского и иные нарушения в документе, составленном в день инцидента, упомянуты не были.

Дело против сына экс-министра возбудили лишь в начале июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Злоумышленника поместили в СИЗО до 25 июля. Расследование дела продолжается.