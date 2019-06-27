Маски-шоу: за что ФСБ трясет «Рольф». LIVE

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимититед», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании «Панабел Лимитед».
С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.
Как говорится в опубликованном позднее официальном заявлении на сайте СКР, Следственным комитетом в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.
«Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж,— заявил господин Петров в интервью Forbes.— Неожиданностью для меня не стало — это Россия».
Основатель и председатель совета директоров автодилера «Рольф» Сергей Петров связывает обыски в компании с уголовным делом о выводе средств за рубеж, произошедшем, по версии следствия, в 2014 году.
По его данным, силовики блокируют доступ сотрудников к рабочим местам и вывели на улицу по крайней мере одно подразделение «Рольф». В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники ведомства участвуют в оперативных мероприятиях, инициированных центральным аппаратом СКР.
«Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании. Дилерские центры работают в штатном режиме», — сообщил журналистам руководитель PR-направления «Рольф» Павел Носов.
Как сообщает компания, около девяти утра в дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление на обыски. В спецоперации учствует и управления «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ. У входа в центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе дежурят сотрудники ФСБ в масках, не пропуская никого внутрь.
Добрый день, уважаемые читатели! Сотрудники Следственного комитета при поддержке ФСБ проводят обыски в центральном офисе и нескольких салонах автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.