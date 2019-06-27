Маски-шоу: за что ФСБ трясет «Рольф». LIVE

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимититед», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании «Панабел Лимитед».

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.