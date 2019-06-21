Без суда и следствия: гаишники смогут лишать прав водителей

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. Как сообщает газета «Коммерсант», чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», – отметил Газизов.

Кроме того, эксперты МВД полагают действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устаревшим. Новая версия должна вступить в силу с 2021 года. В ведомстве также призвали ввести повышенные оборотные штрафы для юридических лиц, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими сотрудниками.

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Газизов, в свою очередь, отметил, что обязанности судей должны сокращаться, а компетенции дорожных полицейских – возрастать. Как сообщает ФАН, глава АПУ ДПД МВД предложил также отменить административный арест — из-за больших трат на содержание нарушителей и нехватку мест в СИЗО.

Эту меру пресечения, по его словам, надо заменить на задержание до 48 часов.

Заявление было озвучено в ходе дискуссии на площадке научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения российского МВД.

Несколькими месяцами ранее Госавтоинспекция предложила ввести ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сейчас ненаказуемый лимит превышения разрешенной скорости составляет 20 км/ч.

Автомобилисты, которые регулярно нарушают правила дорожного движения могут также оказаться в «черном списке» ГИБДД. Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга злостным нарушителям правил дорожного движения или водителям, лишенным прав.

Кроме того, водителей, регулярно нарушающих скоростной режим, в скором времени могут оставить без 50-процентной скидки на оплату штрафов. При этом за каждое повторное игнорирование правил штрафы, наоборот, поднимут.

В декабре 2018 года был введен мораторий на внесение каких-либо поправок в ПДД. Об этом заявил в разговоре с ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали»,

— заявил Митрошин.

Чиновник подчеркнул, что процесс изменения ПДД «поставлен на паузу». Однако мораторий касается только Министерства внутренних дел, добавил он. По словам Митрошина, его ведомство не может дать гарантий того, что Министерство транспорта или правительство России не решат инициировать собственные поправки к правилам.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Некоторые автовладельцы даже требуют ввести экстраординарный курс в автошколах для изучения этих изменений.

При этом Госавтоинспекция собирается переработать задачи теоретической части экзамена на водительские права. «С учетом данных президентом России поручений <...>

в части повышения требований к сдаче экзаменов [для получения] водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел России.

18 июня замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что в России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, потому что в них слишком непросто ориентироваться, передает НСН. По его словам, даже личный состав МВД сейчас достаточно сложно находит подпункты и параграфы, а также разделы. По мнению Горового, в сложившейся ситуации правоохранителям тяжело требовать от водителей соблюдения правил.