Цапок жив? Прокуратура Сочи проверяет странное фото

Лидер кущевской ОПГ Сергей Цапок на самом деле не умер в СИЗО, а инсценировал свою смерть, и сейчас находится на свободе – об этом заявили жители Сочи, которые увидели на месте ДТП в городе человека, разительно похожего на осужденного преступника, передает сайт kp.ru.

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Все началось с того, что в интернет попали кадры с аварии, произошедшей 4 июня в Сочи, когда BMW врезался в отбойник на дороге. Среди людей, находившихся на месте аварии все единодушно признали как будто двойника Цапка. Но на всякий случай направили прокурору Сочи Игорю Грязнову заявление с просьбой проверить, может это был не двойник лидера ОПГ, а он сам.

«Уважаемый Игорь Михайлович. В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», — говорится в документе.

Впрочем, пока правоохранительные органы будут вести проверку, интересно узнать мнение общественности по поводу личности человека на фото. Так, портал «Блокнот. Краснодар» провел опрос, по результатам которого (по состоянию на вечер 12 июня)

91% читателей заявил, что на фото с места ДТП именно Цапок, а не человек, похожий на него.

В ноябре 2010 года всю Россию просто перевернуло жесточайшее убийство 12 человек в станице Кущёвской Краснодарского края.

Тогда были убиты 51-летний хозяин дома Сервер Аметов, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочка Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко. Кроме того, преступники расправились с соседями Аметова, зашедшими в гости — 36-летней Натальей Касьян и ее 14-летним сыном Павлом.

По данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», в их числе Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз (сообщник Сергея Цапка по банде), Андрей Быков, Вячеслав Рябцев, Сергей Цеповяз, Игорь Черных, Владимир Запорожец, Алексей Гуров, Евгений Гуров, Вячеслав Скачедуб, Владимир Алексеев (кличка «Беспредел»), Виталий Иванов, Сергей Карпенко и Игорь Майданюк.

«По нашим расчетам, Аметов и Мироненко должны были играть в бане в бильярд. Туда-то я вместе с Быковым и Алексеевым и отправился. С пушками, конечно, и ножами. Остальные двинулись в комнату, где сидели женщины и дети. Увидев нас, Аметов стал отбиваться кием. Я повалил его на пол, стал душить и ударил несколько раз ножом. Андрюха и «Беспредел» в это время убивали Владимира Мироненко», — рассказывал впоследствии правоохранителям Цапок.

По его словам, двух дочек Мироненко — пяти и двух лет, и жену сына Сервера Аметова Лену убийцы закрыли в ванной, чтобы криков не услышали соседи.

«Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху,

на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли.

Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять», — пояснял убийца.

В итоге 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам, Николай Цапок к 20 годам и Владимир Запорожец к 19 годам, передает НСН.

В июле следующего года прокуратура Краснодарского края сообщила о том, что в одиночной камере следственного изолятора № 1 УФСИН России по Краснодарскому краю совершил самоубийство Игорь Черных.

Через несколько дней в медсанчасти СИЗО Краснодара был найден мертвым и Сергей Цапок. Причиной смерти была объявлена острая сердечная недостаточность. Интересно, что еще тогда некоторые жители станицы посчитали смерть Цапка инсценировкой и требовали генетической экспертизы останков, однако правоохранительные органы ее проводить не стали.

Позднее стало известно, что Цеповяз в колонии строгого режима живет совсем не плохо – в сеть попали фото и видео материалы, на которых видно, где он мотает срок: это двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды, передает ФАН.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Также Цеповяз был сфотографирован за столом с тремя другими осужденными. На фото видно, что заключенные лакомились крабами и другим типично тюремным рационом.