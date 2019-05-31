Реформа ОСАГО: пишите жалобы

Омбудсмен будет разбирать споры между автомобилистами и страховыми компаниями по ОСАГО на сумму до 500 тыс. рублей с 1 июня. Его решения обязательны для исполнения, но могут быть оспорены в суде как автовладельцем, так и страховой компанией.

Для россиян обращение к омбудсмену будет бесплатным, но страховщики будут платить за рассмотрение жалобы 45 тыс. рублей, если решение примут в пользу клиента.

Если в пользу страховщиков, то страховой компании платить не придется. При этом если во время рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит условия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

К омбудсмену можно обратиться даже по выплатам трехлетней давности.

Если, например, в прошлом году потерпевший обращался в страховую компанию и даже получил компенсацию, но ему показалось, что финансовое решение по ДТП несправедливое, он также можно обратиться с жалобой к омбудсмену. Если же по спору вынесено решение суда, то омбудсмен его рассматривать не будет.

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Компенсации наследникам

Также с 1 июня вступают в силу еще несколько изменений в закон об ОСАГО. Например, водители смогут оформить документы о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии участвовала автомашина, зарегистрированная и застрахованная за рубежом.

Поправки также расширяют список тех, кто имеет право на компенсационные выплаты. Это наследник, представитель потерпевшего (по нотариальной доверенности). При наличии несогласия страхователя по величине произведенной страховой компанией выплаты по договорам автострахования автовладелец сначала должен написать претензию страховщику.

Если со дня нарушения прошло не более 180 дней, заявление составлено по форме, утвержденной финансовым омбудсменом, и направлено в страховую компанию в электронном виде, то страховщик обязан дать мотивированный ответ на него в течение 15 рабочих дней.

Если претензия страхователя будет представлена в ином виде, то на подготовку ответа страховой компании отводится 30 дней.

«Мы уверены, что институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. Уже сейчас, благодаря натуральному возмещению, их число снизилось почти в 2 раза — с 400 тысяч в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018-м», - пояснял ранее президент Российского страхового союза Игорь Юргенс.

Полис подешевел?

Но самих автовладельцев больше интересует, не вырастет ли стоимость полисов ОСАГО из-за нововведений? На этот вопрос 28 мая ответила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в нижней палате российского парламента. Глава Центробанка заверила законодателей, что повышение тарифов ОСАГО некоторыми страховщиками в Москве не спровоцировало рост средней цены полиса. По ее словам, в среднем москвичам полис стал обходиться дешевле на 6% с начала реформы.

В конце мая некоторые СМИ сообщили о повышении крупными страховщиками ставок по ОСАГО в столице. «Но пока это повышение все равно не превысило среднюю цену полиса, которая была до реформы», — заверила глава ЦБ.

Изменения во взаимоотношениях водителей и страховых компаний ожидаются и с 1 октября 2019 года.

По всей стране у автовладельцев появится возможность получить по европротоколу (по упрощенной схеме) максимальную выплату, возможную при ОСАГО — 400 тыс. рублей.

Сейчас такую сумму выплат назначают только в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для получения выплаты в 400 тысяч рублей участники аварии не должны иметь разногласий, а обстоятельства ДТП должны быть зафиксированы с помощью системы «Эра-ГЛОНАСС» или мобильного приложения.

Ряд изменений в ОСАГО этого года касается нетрезвых водителей. Так, если виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение, страховая компания может предъявить ему регрессивное требование (заставит оплатить выплату пострадавшим в аварии). До этого момента такое правило распространялось только на водителей, которые прошли медицинское освидетельствование, и факт опьянения доказан.

Также теперь электронные и бумажные полисы получили равный статус. Исключен порядок двойного учета полисов ОСАГО с помощью присвоения каждому уникального порядкового номера. Это исключит путаницу в учете полисов. Напомним, с 1 апреля 2019 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, касающиеся коэффициента «бонус-малус»: он начисляется водителю один раз в год.

ДТП становится меньше

В 2018 году, по данным ГИБДД, произошло 168099 ДТП, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Количество погибших на дорогах страны за годовой период уменьшилось на 4,6%, или на 18 тыс. человек.

С грузовыми автомобилями произошло почти 11 тыс. ДТП (рост на 0,1%). Был отмечен рост ДТП с участием водителей автобусов (3,7%) и мотоциклистов — 4500 (+5,1%).

Страховщики рассчитывают получить положительный финансовый результат (сборы минус выплаты и расходы) около 2,5 млрд руб. по договорам ОСАГО 2018 года против убытков в 2016-2017 годах. Об этом 28 мая сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В 2016 году результат страховщиков по ОСАГО составил минус 12,3 млрд руб., в 2017 году — минус 15,7 млрд руб., следует из данных РСА.

В 2018 году страховщики собрали по ОСАГО 230,7 млрд руб., прогноз выплат по договорам 2018 года — 228, 4 млрд руб., они растянутся на несколько лет, следует из данных РСА. Из них 42,1 млрд руб. было выплачено в 2018 году, 103,5 млрд руб. страховщики ожидают выплатить по итогам 2019 года. Еще 53,05 млрд руб. составят расходы на ведение дел и комиссионное вознаграждение агентам. РСА ожидает, что финансовый результат по договорам 2019 года останется примерно на уровне прошлого года.