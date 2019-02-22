«Я в безопасности!» Как кортеж Додона попал в ДТП

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его кортеж попал в ДТП, никто не пострадал.

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«Я в безопасности! В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны», — написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом политик обратился к коллегам, друзьям и сторонникам с просьбой воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП. Как пояснил Додон накануне парламентских выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но он призвал считать аварию стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем хотелось бы.

«Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной.

Никто не пострадал, мы продолжили путь», — приводит слова политика ТАСС.

Пресс-секретарь президента Кармена Стерпу пояснила журналистам, что пока подробностей аварии нет. Скорее всего, причиной ДТП стала мокрая и скользкая трасса, сказала она.

При этом молдавский лидер рассказал, что авария напомнила предыдущее ДТП, в которое он попал у города Страшены 9 сентября 2018 года. Тогда глава государства ехал в салоне Mercedes S500 вместе со своей матерью и сыном. Двигавшийся во встречном направлении грузовик занесло и он задел автомобиль с президентом и сопровождавший его Volkswagen с охранниками. В результате столкновения оба автомобиля вылетели с трассы, а Mercedes перевернулся. Додон и его близкие получили травмы.

«Все очень напоминает прежнюю аварию», — отметил Додон.

Причиной первого ДТП могли стать мокрая дорога или превышение скорости, но среди политиков тогда разгорелись споры по этому поводу. Некоторые молдавские депутаты выдвинули версию о покушении на жизнь президента и потребовали провести расследование с участием международных экспертов. Подозрения вызвало то, что грузовик выехал на встречную полосу именно в тот момент, когда по ней сопровождении машин полиции двигался кортеж Додона, и врезался именно в Mercedes, перевозивший президента.

Ранее в феврале в СМИ было опубликовано письмо, в котором неизвестный сообщает Додону, что данным из «достоверных источников», лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк якобы готовит убийство Додона «сразу после выборов». В пресс-службе администрации главы государства подтвердили, что послание настоящее, но от комментариев отказались.

Как утверждает автор письма, исполнителем должен стать неизвестный сумасшедший, а из Додона хотят сделать «молдавского Джона Кеннеди» по аналогии с президентом США, которого убил стрелок-одиночка Ли Харви Освальд.

«Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламент... затем, путем шантажа и подкупа, переманить депутатов-социалистов к себе», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте газеты »Аргументы и факты в Молдове».

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Новые правила предусматривают, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя политическую ситуацию в Молдавии, не исключил, что победа социалистов на предстоящих выборах в приведет к тому, что Запад организует «майдан» в Кишиневе и подтолкнет местных «правых» к импичменту президента Додона.

По данным соцопросов в избирательной кампании лидирует Партия социалистов, главой которой до избрания президентом был Додон, напомнил Патрушев. Партия выступает за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, а также против румынизации независимой Молдавии.

«Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании. Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот», — отметил Патрушев.

— В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента… Вместе с тем хотелось бы, чтобы выборы в Молдавии прошли честно и беспристрастно».