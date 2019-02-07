«Цинично спасают шкуру»: что грозит беглецам с места ДТП

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые существенно затронут жизнь автомобилистов. Документы вносят поправки во вторую, четвертую и шестую части 264-й статьи УК, сообщают РИА «Новости».

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Первый документ предусматривает введение уголовной ответственности за оставление места ДТП.

Теперь, при условии гибели одного человека в результате аварии, сбежавший водитель может получить от двух до семи лет тюрьмы. При наличии двух и более жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Если же дело обошлось без смертей, ответственность для покинувшего место происшествия водителя будет такой же, как для того, кто сел за руль в нетрезвом состоянии: до четырех лет лишения свободы. Поправки были приняты также в статью «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Однако, как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности касается только тех случаев, когда ДТП повлекло за собой серьезные последствия: смерть или тяжелые увечья. При условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, водителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет либо административный арест на 15 суток.

В любом случае, авторы проектов уверены – виновник ДТП должен оставаться на месте происшествия, чтобы соблюсти интересы всех участников дорожного движения и избежать несправедливости.

«Практика показывает, что с места аварии скрываются, как правило, лица, находящие в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического», — заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Естественно, после того, как их разыскали или они добровольно обратились в правоохранительные органы, санкции к ним будут более низкие — как к трезвым водителям».

По его словам, инициатива кабмина о внесении изменений поступила после постановления Конституционного суда. Так, по мнению судей, в действующем законодательстве существует «несправедливость»: водитель, скрывшийся с места аварии оказывается в преимущественном положении по сравнению с тем, кто остался на месте и был признан пьяным за рулем.

Водитель, сбежавший от наказания, цинично «спасает свою шкуру», в то время как кто-то погибает по его вине, считает Лысаков. «Надо вести себя в соответствии с нормами морали, вы не имеете права покидать место ДТП, вы обязаны вызвать скорую помощь, ГИБДД, может быть, никого, кроме вас и пострадавших, рядом нет», — обратился он к водителям.

Кроме того, депутаты также предложили внести еще одно ужесточение: например, конфисковать машину сбежавшего водителя. По мнению автора инициативы, первого зампредседателя Комитета по контролю и регламенту Олега Нилова, средство «совершения преступления и орудие убийства» нужно отдавать на погашение вреда жертвам аварий, сообщает НСН. Однако, по словам замглавы МВД Зубова, это невозможно, так как Конституционный суд не относит транспорт к орудиям преступления в подобных ситуациях.

Нилов также рассказал журналистам, что в перспективе планирует предложить лишать водителей прав на 20 лет за оставление места ДТП с жертвами, приравняв это к убийству.

«Нужно ставить вопрос, и я такую поправку буду вносить, чтобы лишение прав было на срок до 20 лет в разных категориях»,

— считает парламентарий.

По оценкам МВД, ежегодно в России около 300 тысяч человек оставляют место ДТП. Согласно данным генеральной прокуратуры, лишь 80% осужденных по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть людей» получают реальный срок, сообщает ФАН. При этом, фактически лишь половина осужденных по этой статье — виновники гибели двух и более человек — отбывают срок более трех лет.

Госдума также приняла еще один законопроект, согласно которому будет запущено федеральное мобильное приложение для автомобилистов. При помощи него граждане смогут снимать фото и видео нарушений и направлять в ГИБДД. По планам депутатов, приложение начнет действовать через 180 дней после окончательного принятия закона, а пока его предстоит еще разработать. Как бы то ни было, сам проект уже вызвал дискуссию в парламенте, так как, по мнению некоторых парламентариев, приложение повлечет за собой ряд фейковых обвинений, созданных при помощи фотошопа.

«Правоприменительная практика будет такой, что граждане будут потом плеваться, — заметил депутат Валерий Гартунг. — Мы согласны, что надо развивать эти системы, но в том виде, который вы предлагаете, мы боимся».