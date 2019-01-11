Без инструктора: как ужесточили экзамен на права

Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Претенденты на получение водительских прав теперь будут сдавать единый экзамен по вождению вместо двух отдельных тестов: «площадки» и «города».

Кандидаты в начале экзамена должны будут продемонстрировать первоначальные навыки вождения на «закрытых площадках и автодромах». Кроме того, для первой части экзамена подойдут территории с твердым покрытием и ограниченные для движения пешеходов, участки дорог с малоинтенсивным движением и тупики – все они должны быть расположены «за пределами жилой застройки».

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Далее экзаменуемый должен показать знание ПДД и автомобиля в условиях полноценного городского трафика. В частности, кандидат должен показать умение совершать левый и правый повороты, проезд нерегулируемого перекрестка, пешеходной «зебры», обгона других автомобилей и параллельной парковки.

В ГИБДД будут проверяться также навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске. Опциональными стали пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на многополосной дороге. Кроме того, в документе содержатся условия для аннулирования результатов экзамена.

Важным моментом нового проекта является то, что преподаватель автошколы отныне не сможет находиться в автомобиле с экзаменуемым.

В конце декабря 2018 года глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что поддерживает идею проверять ПДД через каждые 10 лет при выдаче нового водительского удостоверения. Черников предложил «сформулировать» инициативу и подчеркнул, что в случае реализации этого плана экзамены «скорее всего, будут добровольными». Тем не менее, передает ФАН, ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав. Возможность такого нововведения рассматривалась только в профессиональном сообществе, об этом заявил представитель ведомства.

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД», — заявил представитель ведомства.

При этом российское правительство поручило ГИБДД проработать вопрос о привлечении к материальной ответственности в течение двух лет автошколы, которые выпускают плохо подготовленных водителей. О поручении вице-премьера Максима Акимова также сообщил глава ГИБДД Черников. Он указал, что молодые автомобилисты должны осознавать свою ответственность перед прочими участниками движения на автодорогах, сообщает НСН.

Глава отделения экзаменационной работы ГИБДД Николай Гиляков в свою очередь заявил, что водителей опять ожидают очередные нововведения. Возможен уже в ближайшее время переход на электронные медицинские справки, а также ужесточена процедура выдачи водительских прав категории D. Наконец, граждане иностранных государств, получившие вид на жительство в России, могут быть обязаны пройти обучение в отечественных автошколах.

Кроме того, ГИБДД собирается отказаться от использования заранее известных участнику экзамена маршрутов. Запланировано также и введение новых упражнений для претендентов на водительские права. На автодроме инструктор будет проверять навыки водителя по заезду в бокс, параллельной парковке, парковке у погрузочной эстакады и развороту в ограниченном пространстве.

В начале осени в Госавтоинспекции рассказали о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой — в правом нижнем углу — будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи.

Размер государственной пошлины остался прежним — за права нового образца автовладелец заплатит 3000 руб., за свидетельство о регистрации транспортного средства — 1500 руб.