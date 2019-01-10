Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду

На северо-западе Москвы в районе Тушино затоплен автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе. Причиной тому — провал грунта площадью около 50 кв. м, из-за которого в тоннель хлынула вода из канала им. Москвы. Кроме того, затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

Реклама

«Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В момент, когда Тушинский тоннель начала заполнять вода, там не было автомобилей. Пострадавших в результате аварии нет. Движение по этой дороге из центра в сторону МКАД перекрыто, образовалась пробка длиной около километра.

По данным приложения «Яндекс.Пробки», многокилометровая пробка образовалась в сторону области, кроме того, стоят в заторах Ленинградское шоссе (в сторону центра), улица Свободы, Иваньковское шоссе и Сосновая улица. Тем не менее, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предлагает автомобилистам объезжать тоннель по Ленинградскому шоссе. Кроме того, рядом располагаются станции метро «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская», которые можно использовать для пересадки на общественный транспорт.

Фоторепортаж: Кадры с места затопления Тушинского тоннеля __is_photorep_included12123235: 1

На месте аварии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина создан оперативный штаб, идут работы по ликвидации последствий прорыва. Во главе штаба находится заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.На месте аварии работают все городские службы, туда же выехали глава московского ГИБДД Виктор Коваленко и начальник ЦОДД Вадим Юрьев.

В Мосгортрансе тем временем отмечают, что в результате затопления тоннеля на Волоколамском шоссе в районе улицы Свободы задерживается движение троллейбусов №70 в сторону района Братцево. Троллейбусы следуют до остановки «Больница МПС». Пассажиров просят пользоваться трамваями маршрута №6.

Затопления тоннелей в Москве происходят примерно раз или два в год по разным причинам: это либо аварии в системах водоснабжения, либо ливневые дожди. Осенью 2017 года из-за срабатывания пожарной сигнализации сработали пожарные краны в Лефортовском тоннеле на востоке столицы. Очевидцы сообщали, что дорогу заливало водой, но в результате инцидента никто не пострадал.

Другая авария произошла в Добрынинском тоннеле на Садовом кольце в феврале 2017 года. Труба диаметром 400 миллиметров лопнула, и проезжую часть затопило холодной водой.

Движение было перекрыто в обе стороны, но работники коммунальных служб смогли ликвидировать последствия прорыва за полтора часа. Автомобилистам приходилось объезжать место аварии по соседним улицам. Скорость водного потока в районе станции метро «Добрынинская» не превышала 10 км/ч.

Распространенная причина затоплений в Москве — ливни. Однако экстренные службы столицы и коммунальщики научились оперативно ликвидировать последствия подобного буйства стихии. В период летней непогоды столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы. На улицах дежурили 385 аварийных бригад «Мосводостока». Устранением последствий ливня занимались более 1 тыс. рабочих и 283 единицы специальной техники.

30 июля сильный ливень и гроза в Москве вызвали серьезный транспортный коллапс. Водители жаловались на затопленные улицы и воду, которая едва не заливалась прямо в капоты автомобилей на ходу, а также бесконечные пробки — днем, согласно сервису «Яндекс.Пробки», пробки в столице достигли отметки в восемь баллов при привычных в это время пяти-шести баллах. По сообщениям экстренных служб, из-за проливного дождя с ветром оказались подтоплены пять участков автодорог, которые находятся в низинах. Водители сообщали в соцсетях о многочисленных подтоплениях.

Очевидцы утверждали, что на Звенигородском шоссе в глубоких лужах тонули даже тяжелые грузовики. Кроме того, серьезные заторы образовались и на участке платной трассы М11 на пунктах оплаты проезда в аэропорт Шереметьево и из него, поскольку проехать по Ленинградскому шоссе в обе стороны было практически невозможно. В итоге перед пунктами оплаты выстроились длинные очереди, движение было затруднено на всей протяженности отрезка — автомобили ехали не быстрее 50 км/ч при разрешенных 90 км/ч.