Мощность уйдет в прошлое: как изменится ОСАГО

Коэффициент мощности и территориальный коэффициент могут быть отменены в полисе ОСАГО к 2020 — 2021 году, сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

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«Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году. Место жительства, возможно, будет влиять на тариф и в будущем, но это будет происходить менее формально», — рассказал представитель регулятора.

По словам Табакова, коэффициент мощности может быть отменен в 2021 году. Он подчеркнул, что после отмены коэффициента страховые компании смогут увеличивать тариф не более чем на 40%. Также появится возможность представления скидки для автолюбителей в размере 40%, передает ФАН.

Неделей ранее Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центробанка России о новых тарифах ОСАГО, которые начнут действовать с 9 января нынешнего года. Тарифный коридор в ОСАГО будет расширен на 20% вверх и вниз. Диапазон ставок базового тарифа составит от 2,7 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб.

Центральный банк России в конце ноября утвердил предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Указание об изменении тарифов в ОСАГО поделит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо четырех, как это было раньше.

Неделей ранее председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что депутаты ЛДПР предложили привязать полис ОСАГО к водителю. В разработке соответствующего законопроекта, кроме Нилова, принимали участие депутаты Борис Пайкин, Игорь Лебедев и Владимир Сысоев.

В пояснительной записке авторы указали, что при привязке полиса к водителю он будет иметь возможность управлять другими транспортными средствами. При этом его имя не нужно будет вписывать в другой полис, если владелец автомобиля позволит ему сесть за руль. Согласно идее, водители смогут сами решать, какая привязка полиса ОСАГО будет для них оптимальной.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя предложение законодателя, отметил, что потребность в преобразовании назревала уже давно. По его мнению, также следует отменить ряд коэффициентов, которые определяют сумму выплаты компенсации, передает НСН.

«Мы уже давно говорили, что должен быть привязан полис ОСАГО именно к водителю. Потому что страхуется под ответственность человека, машина тут при чем? Я думаю, что это правильно, и все повышающие и понижающие коэффициенты должны быть привязаны только к водителю. Надо, естественно, убирать коэффициент, связанный с мощностью двигателя автомобиля, с территориальным использованием», — указал эксперт.

В октябре нынешнего года сообщалось, что с 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже и выше.

Соответствующий законопроект с финальными поправками Минфина в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был направлен на рассмотрение в правительство. При этом в документе отмечается, что в обоих случаях

максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

В ноябре прошлого года в Москве стартовал проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начали отслеживать наличие полисов ОСАГО у водителей.

«В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ», — говорилось в сообщении Московского правительства.

В случае успеха эксперимента новая практика должна распространиться и на другие регионы России. Ранее проект наличия у водителей полисов обязательного страхования при помощи дорожных камер должен был быть запущен еще в 2016 году, однако по различным причинам откладывался.