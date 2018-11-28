ДТП под Оренбургом: снегопад убил пять человек

На 52-м километре трассы Оренбург — Акбулак произошла смертельная авария с фурой и микроавтобусом с пассажирами. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении ФАН.

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По предварительным данным, грузовик Scania вылетел на встречную полосу и врезался там в микроавтобус Volkswagen. Отмечается, что ДТП произошло из-за снегопада.

На месте столкновения погибли пять человек. «Скорая» строчно доставила в медучреждение пассажирку микроавтобуса и водителя фуры. На месте аварии находятся оперативные службы, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Аварии с участием грузовых автомобилей не редкость. Днем ранее во Владимирской области с грузовиком столкнулся школьный автобус. В результате ДТП три ребенка были доставлены в больницу с ушибами, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

«В населенном пункте Бутылицы произошло попутное столкновение школьного автобуса с грузовиком. Трое детей доставлены в больницу с ушибами», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что всего в автобусе находились 11 детей. Остальные ученики отправились в школу другим транспортом.

Как уточнила представитель УМВД по региону, ДТП произошло в 7.40 мск. «По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» при выполнении маневра обгона движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes с полуприцепом совершил с ним касательное столкновение», — сообщила собеседница агентства.

20 ноября в Раменском районе Московской области частный микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего ранения получили восемь граждан Таджикистана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным источника, инцидент произошел на 33-м км трассы М-5 рядом с населенным пунктом Островцы. Все пострадавшие, по словам собеседника агенства, находились в микроавтобусе.

Ранее, 14 ноября, смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае. Там при столкновении трех автомобилей погибли три человека, один получил травмы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, авария произошла в Каневском районе. Участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2115, грузовик Hyundai и «Газель». Погибшие три человека находились в салоне ВАЗа.

Тремя днями ранее в московском управлении ГИБДД

сообщили о ДТП с грузовиком и фурой, в котором погибли два человека. В ведомстве отметили, что грузовик Scania и фура Man столкнулись на 100 км МКАД. Жертвами аварии стали водитель и пассажир фуры.

Сообщается, что до этого на месте происшествия столкнулись легковая машина и автомобиль Man, ожидавшие прибытия сотрудников правоохранительных органов.

9 ноября на Московском малом кольце произошло смертельное ДТП с автомобилем Hyundai и грузовиком с полуприцепом. В результате столкновения погибли три человека, в том числе ребенок, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону. Все трое погибших ехали в иномарке. По имеющимся данным, авария произошла в городском округе Ликино-Дулево в Подмосковье.

27 октября два грузовика и микроавтобус столкнулись на 36-м километре внешнего кольца Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

«В 18:00 мск на западном скоростном диаметре, по предварительным данным, грузовик Iveco совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania. Не пробив силовое ограждение, Scania выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом Hyundai Starex, после чего оба автомобиля загорелись», — указали в ведомстве.

Первоначально сообщалось, что погибли по меньшей мере шесть человек. Пять из них являются мужчинами, а шастая — женщина средних лет. Позже на месте аварии были обнаружены тела седьмого и восьмого погибших,

сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Он отметил, что все жертвы находились в микроавтобусе. Водителя Scania госпитализировали.

К ликвидации последствий ДТП привлекли бригаду сотрудников МЧС вместе с пятью представителями личного состава и одной единицей спецтехники.

Месяцем ранее в управлении ГИБДД по столице сообщили о ДТП на МКАД, в результате которого погибли два человека, передает агентство «Москва».

По имеющимся данным, инцидент произошел в 5.50 в районе Ясенево. На 37 км МКАД столкнулись два грузовика. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.