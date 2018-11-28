Защитник рабочих: как Трамп накажет General Motors

Власти США могут сократить субсидии для автомобильного концерна General Motors (GM), заявил президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он указал, что причиной тому — частичное закрытие производства автомобилей GM в Америке.

«Ничего не было закрыто в Мексике и Китае. США спасли General Motors, и вот какое «спасибо» мы получаем взамен! Мы рассматриваем сокращение всех субсидий, в том числе — и для электроавтомобилей»,

— заявил Трамп.

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Он добавил, что решение генерального директора GM Мэри Барра «разочаровывает». Недовольства Трампа вызвало, в частности, закрытие заводов в Огайо, Мэриленде и Мичигане.

Президент потребовал от GM вернуть производство в Огайо. «Я здесь для того, чтобы защитить американских рабочих!» — написал Трамп в своем твиттере. Одним из предвыборных обещаний Трампа, напомним, было «возрождение американского автомобильного производства» и борьба за рабочие места для «синих воротничков». Огайо и Мичиган, где располагаются одни из крупнейших автозаводов в США, поддержали кандидатуру Трампа на выборах 2016 года.

Трамп еще в январе 2017 года подчеркивал, что GM «напрасно сделали ставку» на мексиканское и китайское производство, и такой ход «не окупится». Он пригрозил ввести неподъемные таможенные пошлины для произведенных за пределами США автомобилей американских марок, к примеру — хэтчбека Chevrolet Cruze.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление GM, закрытие заводов лишит работы около 8 тыс. человек. Однако потерять работу могут гораздо больше американцев – на одном только заводе в Лордстауне работает порядка 1600 человек, а для всего штата GM обеспечивает около 5 тыс. рабочих мест, сообщает CNN Business со ссылкой на местные власти.

Американские заводы GM занимаются сборкой классических автомобилей, продажи которых в последние годы упали. К примеру, в Лордстауне производство упало более чем на 50% в сравнении с 2016 годом. Издание отмечает, что эти заводы стали постепенно убыточными для производителя.

Автоконцерн General Motors объявил о реструктуризации 26 ноября, в понедельник. Компания планирует закрыть четыре завода в США и один – в Канаде. Кроме того, планируется «оптимизация» модельной линейки, а расходы на разработку беспилотных и электроавтомобилей будут удвоены. Этот шаг должен стать крупнейшей реструктуризацией GM с 2009 года, когда автомобильный гигант объявил о своем банкротстве. По данным NYT, акции GM в понедельник выросли на 5%, но после реакции Трампа потеряли половину завоеванных позиций на бирже.

Трамп обсуждал возможное закрытие заводов и «оптимизацию производства» с новым руководством республиканцев в Палате представителей. Кроме того, намерения GM стали темой для его разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Оба лидера выразили свое разочарование в связи с решением автоконцерна, а также сошлись на том, что обеспокоены судьбой канадских и американских рабочих и членов их семей.

Напомним, что в России General Motors решил свернуть свое производство в начале 2015 года. Закрытие завода под Санкт-Петербургом сопровождалось многочисленными митингами и протестами рабочих, которые требовали выплаты компенсаций для того, чтобы пережить время поиска новой работы.

Причиной громкого ухода, который оказался сюрпризом даже для Минпромторга, стал кризис 2014 года, приведший к резкому снижению продаж.

Низкий уровень локализации вынудил автопроизводителя повысить цены на все модели практически пропорционально курсу падения рубля, что сразу лишило GM интереса со стороны большинства россиян. Сначала GM объявил о том, что в России останутся только премиальные модели Chevrolet и Cadillac, которые будут привозить по заказу из-за границы. Однако с запуском производства моделей GM в Белоруссии стало понятно, что американцы смогли воспользоваться всеми преимуществами участия страны в СНГ и продавать белорусские автомобили в России без уплаты таможенных пошлин.