В Доминикане погибли молодожены из России

В Доминиканской республике в результате ДТП погибли молодожены из Санкт-Петербурга. Россияне Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова разбились на автомобиле около Санто-Доминго.

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Как рассказала журналистам подруга молодых людей Татьяна, они возвращались ночью с экскурсии с горы Изабель де Торрес, где находится статуя Христа. По словам Татьяны, молодые люди ехали по горному серпантину. Точные причины аварии пока неизвестны: подруга погибших предполагает, что водитель не справился с управлением или тормоза автомобиля были неисправны. На крутом спуске машина с россиянами въехала в железный отбойник (ограждение на дороге). От полученных травм девушка скончалась на месте. Дмитрия успели довезти до больницы, однако врачи не смогли ему помочь.

Как стало известно СМИ, Дмитрий и Александра поженились в июле этого года, однако в свадебное путешествие отправились не сразу: решили накопить деньги на предстоящий тур. Молодожены выбрали Доминикану, потому, что там живут их друзья. В поездку Дмитрий и Алексндра взяли свою собаку. На странице в социальных сетях девушка писала, что они едут в Доминикану на неопределенный срок. В ее планах было также остаться жить в США.

По словам Татьяны, влюбленные вели здоровый образ жизни: почти не пили и занимались спортом. Дмитрий работал тату-мастером, и с будущей женой познакомился, когда она пришла к нему делать свою первую татуировку.

Молодые люди погибли 16 ноября, однако их тела до сих пор не могут отправить на родину. Транспортировка задерживается из-за проблем с документами и сбором средств. В частности, у погибших не было страховки, поэтому расходы на перевозку тел придется покрывать их родственникам: для этого потребуется около $16 тыс.

Брат Дмитрия на своей странице вконтакте организовал сбор средств, чтобы перевезти тела погибших в Россию.

«Транспортировка в нашу страну стоит очень больших денег», — пишет он.

Консульство России в Венесуэле, также ответственное за Доминикану, помогает со сбором документов для транспортировки.

Татьяна уточнила, что пока неизвестно, когда тела россиян отправят домой. Если в понедельник не успеют отправить документы, то погибшие будут находиться в местном морге минимум до 25 ноября. В ближайшее время в республику должен прилететь отец Александры.

Ранее во время отдыха на острове Бали в результате ДТП погибли 22-летняя россиянка, жительница Санкт-Петербурга Карина Татаренко. Вместе со своей подругой она отправилась к утесу под названием Келингкинг-Бич, где открывается панорамный вид на остров. Девушки арендовали мопеды и поехали по крутой дороге. На одном из участков им нужно было проехать по отрезку шириной в метр по гравию и булыжникам. В какой-то момент ехавшая первой Карина потеряла баланс и упала с утеса, а ее мопед застрял на краю скалы.Тело погибшей обнаружили в тот же день.

В беседе с «Газетой.Ru» подруга погибшей рассказала, что у Карины были водительские права только категории В (легковые автомобили). Это привело к серьезным проблемам со страховой компанией, которая отказалась выплачивать премию семье погибшей и оплачивать расходы, связанные с возвратом тела на родину.

«Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом или мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. К сожалению, наш клиент не имел соответствующих прав. Таким образом, застрахованная нарушила правила страхования», – сообщили в компании «ВТБ Страхование», предоставившие страховку туристке.

Доставка тела дочери легла на плечи родных погибшей. Близкие Карины открыли сбор средств на транспортировку. Всего было необходимо около 400 тыс. рублей.

В прошлом году в Доминикане в ДТП по неосторожности погибли российская туристка. Вместе с подругой, гражданкой Украины, она путешествовала по острову на арендованном автомобиле в районе аэропорта Пунта-Кана. Девушка топлес стала высовываться из открытого окна машины, раскинув руки и улыбаясь. Судя по всему ее подруга, бывшая за рулем, двигалась слишком близко к обочине: на большой скорости россиянка ударилась головой о металлический дорожный знак и буквально выпала из салона. Девушку довезли до больницы, однако она скончалась от сильной черепно-мозговой травмы.

История стала известна после того, как в Сети появилось видео гибели россиянки, снятое на телефон ее подругой. Ее задержала местная полиция, однако вскоре ее признали невиновной.

Девушку отпустили и она, по данным украинских СМИ, вернулась в свой отель, после чего ее след затерялся.

Семья погибшей перевезла ее тело и похоронила девушку на родине, в Златоусте. Родная сестра погибшей сообщила журналистам, что родственники не стали объявлять сбор средств для транспортировки. В Доминиканскую республику Бородина приехала, самостоятельно забронировав авиабилеты и отель, но страховой полис приобретать не стала.