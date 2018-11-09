Две истории — хорошая и плохая: как изменится техосмотр

В Российской Федерации разрабатывается новая система техосмотра транспортных средств, сообщил директор департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов. Об этом он рассказал на заседании Торгово-промышленной палаты, передает газета «Коммерсант».

Новая система будет базироваться на «индивидуальной программе» для каждого автомобиля, которая опирается на характеристики машины. Кроме того, на новое ТО влияет «история» автомобиля – она может быть «плохой» или «хорошей».

На историю влияют данные об авариях машины, страховых случаях, пробеге, предыдущих сеансах техобслуживания и отзывных кампаниях.

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От «истории» зависит, насколько часто автовладелец должен будет проходить техосмотр, а также сколько процедура будет стоить. Если история плохая – то обслуживание будет дороже и пристальнее.

При «наихудшем сценарии» автомобилем и вовсе запретят пользоваться, добавил Ионов.

«Обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — добавил Ионов.

Такая система будет возможна при работе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Благодаря этому в информационной базе накапливаются данные, формирующие историю автомобиля. Поэтому в ближайшее время изменений системы техосмотра ожидать не стоит.

«Разумеется, сначала надо создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет. Кроме того, необходимо будет вносить изменения в закон «О техосмотре» и другие нормативные акты», – подчеркнул Ионов.

Получать сугубо ЭПТС все транспортные средства в России будут с ноября 2019 года – как импортные, так и отечественного производства.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин предложил отменить техосмотр для частных авто, передает НСН.

«Я считаю, что нужно сделать две вещи. Надо отменить обязательный техосмотр для частных автовладельцев, потому что он ничего не дает, ничего не обеспечивает, ни от чего не защищает. Тогда уже возможно в отношении общественного транспорта, такси, тех, кто выполняет маршрутные, международные перевозки — в отношении этого транспорта можно ужесточить меры прохождения техосмотра», — убежден Похмелкин.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Лысакова, у новой системы ЭПТС есть много положительных сторон.

«Надо отдать должное МВД — оно последовательно работает над упрощением системы регистрации транспортных средств, прохождения техосмотра и так далее. Основная задача — действительно минимизировать все эти процедуры, сделать их удобными, да и сэкономить автовладельцам нервы и время», – заявил он.

При этом теперь благодаря ЭПТС техосмотр можно будет пройти в любом уголке России, передает ФАН.

В конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Приказ с изменениями вступает в силу 6 октября 2018 года, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

В Госавтоинспекции рассказали и о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой в правом нижнем углу будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут лазероактивными.