Обрушение моста в Югре: есть погибшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления СК по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Представитель СК также отметил, что помимо погибших рабочих в результате инцидента пострадали еще семь человек, все они госпитализированы.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать содействие в ликвидации последствий обрушения моста. Всем пострадавшим в результате ЧП оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает ФАН.

Прокуратура также запустила проверку по факту обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина в связи с обрушением моста при демонтаже в Нефтеюганском районе», — заявила представитель ведомства Инга Снаткина, ее цитирует НСН. Она также добавила, что на место ЧП уже выехал межрайонный прокурор, который будет координировать работу правоохранительных органов.

По данным следствия, обрушение произошло в ходе демонтажа старого моста, который был выведен из эксплуатации и пролегал через протоку Юганская. Во время обрушения на объекте находились кран и «КамАЗ».

«По предварительным данным, обрушение произошло при работе на объекте, производился демонтаж конструкций старого моста. Движение по федеральной трассе не нарушено», — заявил РИА «Новости» источник в региональном правительстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, к месту ЧП прибыли 37 спасателей и 16 единиц техники.

В региональном сообществе Юганска в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места крушения моста. На опубликованном ролике запечатлены обломки перекрытий моста и рухнувшие с моста КамАЗ и строительный кран. Также на кадрах видно, как работают экстренные службы.

Это далеко не первый случай обрушения автомобильного моста в России. Несколькими днями ранее похожий инцидент произошел в Приморье. Так, в Михайловском районе Приморского края обрушился мост через реку Осиновка.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по предварительным данным, обрушение моста произошло, когда по нему проезжал большегруз и легковая машина. В результате фура буквально раздавила легковушку, что повлекло за собой гибель двух людей.

«Это горе, которое не может оставить равнодушным никого. Мои глубокие соболезнования их родным, мы, конечно, окажем помощь», — сообщал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в своем инстаграме.

Кожемяко также отметил, что систематическое и многолетнее невнимание к проблеме привело к тому, что на сегодняшний день в Приморье действуют 149 аварийных мостов и еще 400 требует ремонта.

«Об этой беде я слышу почти на каждой встрече с людьми. Исправить ситуацию за один день невозможно, но мы будем строить, ремонтировать мосты, чтобы подобные трагедии не повторялись. Одновременно будем добиваться усиления контроля большегрузов и ужесточения наказания за нарушение ограничений по весу транспорта», — добавил глава региона.

На кадрах с места происшествия видно, что мост разломился пополам, в результате чего образовалась «горка». В самом низу находилась легковушка, вмятая большегрузом в устоявшую часть моста. Между тем, как сообщают местные СМИ, вес большегруза составлял 8 тонн. Он перевозил 20 тонн картофеля.

«На данном участке автодороги установлен знак, ограничивающий движение грузового автотранспорта массой более 20 тонн. После установления массы груза будет принято решение о возбуждении административного производства по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», — сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе следствия прокуратура проверит исполнение законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего автомобильного моста. Об этом заявила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.