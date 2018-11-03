Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик

Опубликовано видео последствий столкновения грузовика с пассажирским поездом, следовавшим из Минска в Адлер, которое произошло в 4.10 утра 3 ноября в Краснодарском крае на переезде железнодорожных путей между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Кадры с места происшествия разместил на своем YouTube-канале телеканал «360». В ролике запечатлены обломки автомобиля. Судя по видео, поезд уже убрали с путей.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, грузовик выехал на переезд прямо под идущий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но автомобиль находился уже слишком близко от поезда, поэтому избежать ДТП не было возможности.

Как отмечает ФАН, в этой аварии пострадали почти 20 человек, погибших нет, у пассажиров легкие травмы. Госпитализированы были три человека: водитель грузовика, машинист и помощник машиниста. Из-за ДТП пассажирские поезда № 103, следующие из Адлера в Москву, и №335 сообщением Екатеринбург – Новороссийск будут пребывать с опозданием.

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Предполагаемым виновником произошедшего является водитель «КамАЗа», который проехал на запрещающий сигнал светофора, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования. Водитель «КамАЗа», машинист и помощник машиниста поезда госпитализированы в медицинское учреждение. Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы», — уточнили в ведомстве.

На момент аварии в поезде находилось 650 человек, 188 из которых — дети. Врачи скорой помощи сразу после аварии осмотрели пассажиров на предмет получения травм, отметили в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, «организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением пассажирского поезда с автомобилем «КамАЗ». «По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Подобное, но более трагичное ДТП произошло 10 июня в 8.14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково – Лужки — Орловские, рядом с деревней Гать в Орловской области.

Грузовой поезд врезался в автобус «ПАЗ», по предварительным данным, из-за того, что водитель автобуса решил проскочить на запрещающий сигнал переезда.

Как указали местные СМИ, после удара «ПАЗ» вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. На кадрах с места аварии виден автобус, который лежит на боку под насыпью. Жертвами ДТП стали ребенок и четверо взрослых, в том числе водитель автобуса Сергей Антюхов. Двенадцать человек пострадали, в том числе 21-летняя беременная женщина, потерявшая ребенка, и 17-летний подросток.

Медики оценили состояние пострадавших как тяжелое и средней степени тяжести. «Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести», — уточнил РИА «Новости» представитель правительства региона.

В автобусе находились музыканты местного ансамбля, направлявшиеся из Лавровского сельского поселения Орловской области в детский лагерь «Мечта». Они ехали на мероприятие, посвященное 90-летию района.

В региональном СУ СКР «Газете.Ru» сообщили о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК России «о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ответственность могут возложить и на перевозчика, так как дело возбудили и по ч. 3 ст. 238 УК России «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание за это преступление предусматривает 10 лет лишения свободы.

По предварительным результатам работы созданной комиссии МЖД, инцидент произошел по вине водителя пассажирского автобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

«По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково – Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось», — отметили в пресс-службе компании.

В пресс-службе РЖД, в свою очередь, заверили, что сигнализация на переезде работала исправно. «Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия МЖД», — указали в сообщении.