Рикошетом по «Автодору»: в трагедии под Воронежем нашли виновных

Прокуратура Воронежской области после резонансного ДТП с автобусами на трассе М-4 «Дон», в результате которого погибли 5 человек, а еще 12 получили ранения различной степени тяжести, провела проверку в результате чего выявила нарушения требования по обеспечению безопасности на данном участке дороги.

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Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Прокуратуры Воронежской области, в деятельности Воронежского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» выявлены факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».

«В частности, несмотря на наличие дорожно-транспортных происшествий в районе населенного пункта Лосево, связанных с наездом на пешеходов, нарушены сроки строительства надземного перехода из-за несвоевременного получения разрешения на строительство.

Установлены нарушения хозяйствующим субъектом требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте линии наружного освещения переходно-скоростной полосы.

В целях устранения нарушений прокуратура области внесла представление в адрес Воронежского филиала ГК «Российские автомобильные дороги», по результатам рассмотрения которого получено разрешение на строительство надземного пешеходного перехода в районе населенного пункта Лосево», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, в отношении одного из должностных лиц объекта придорожного сервиса возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Между тем в пресс-службе ГК «Автодор» «Газете.Ru» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать письменный запрос.

Напомним, резонансное ДТП произошло поздно вечером 18 сентября. На 525 км трассы М-4 «Дон», на платном участке автодороги «Объезд села Новая Усмань Новоусманского района». Около 20.20 столкнулись два автобуса Volvo и Neoplan, которые двигались в попутном направлении и выполняли междугородние перевозки. Оба автобуса ехали из Москвы. Один — в Карачаево-Черкессию, второй — в Ставропольский край.

Фоторепортаж: Кадры с места столкновения автобусов на трассе М-4 "Дон" __is_photorep_included11974309: 1

Водитель автобуса Volvo остановился на обочине, чтобы проверить работу двигателя. Ему показалось, что в топливной системе есть утечка солярки. Буквально через несколько минут в него въехал автобус Neoplan. Примечательно, что дорога была сухой.

От сильнейшего удара переднюю часть Neoplan смяло, в результате чего водитель и трое пассажиров погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. Все погибшие являются жителями Карачаево-Черкессии. Это 29-летний, 45-летний и 61-летний мужчины и две женщины 40 и 47 лет. Детей среди пассажиров не было.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, уголовное дело по ч. 3 ст.238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц» возбудило и региональное управление СК. Максимальное наказание по статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В Госавтоинспекции Воронежской области называли вероятную причину столкновения. «Причиной аварии стал тот факт, что 56-летний шофер Neoplan не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние управляемого транспортного средства и груза, интенсивность движения и не обеспечил возможности постоянного контроля за движением управляемого транспортного средства», — сообщали местным СМИ.