«Будет только хуже»: как ГИБДД недосчиталась 5 млн штрафов

Более 5 млн штрафов не смогла вынести Госавтоинспекция из-за технической ошибки, возникшей в ходе слияния баз данных. Дело в том, что адреса некоторых водителей указаны некорректно или не указаны вообще. В связи с этим выслать «письмо счастья» водителю невозможно.

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О проблемах, возникших из-за некорректной работы федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД Москвы рассказал «Ъ» глава Госавтоинспекции Михаил Черников на всероссийской ведомственной конференции в Сочи.

«Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода. В Москве ГИБДД не сумела садминистрировать 5,4 млн штрафных постановлений из-за «некорректного слияния баз данных. То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — пояснил Черников.

По данным издания, при слиянии баз данных, многие адреса были написаны не полностью. В связи с этим софт центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) сравнивает адрес с Федеральной информационной адресной системой и обнаруживает, что такого адреса нет. В этом случае потенциальное постановление отправляется в корзину.

Также в ГИБДД столкнулись и с другими ошибками. По правилам адрес должен быть записан, как «дом, улица, город, субъект». Однако в ФИС данные попали в обратной последовательности. Так, как адреса обычно записаны на почтовых конвертах в США и Европе. В этом случае также возникает ошибка, но ее все-таки можно исправить вручную.

В результате ошибки УГИБДД Москвы за два года не смогли вынести около 5,4 млн постановлений. Так, по данным «Ъ», за 2017 год в Москве с помощью камер вынесли 24,6 млн штрафов, а в 2016 году — 25,1 млн, то речь идет примерно о 10% нарушений, которые остались неоформленными.

В регионах такая ситуация также возникла, но, поскольку в Москве находится больше всего камер фиксации правонарушений, то в столице проблема выражена гораздо ярче.

Кроме того, Черников обратил внимание и на еще одну проблему. В регионах обсуждается вопрос введения зон чистого выхлопа, то есть районов, куда запрещено въезжать автомобилям с низким экологическим классом двигателя.

Как отметил Черников, в 2017 году в ПДД были введены новые «экологические» знаки, но ни в одном городе они еще не появились. Контроль проезда будет происходить в автоматическом режиме: не инспектором ГИБДД, а камерой.

Вынося штрафы по конкретной машине, ЦАФАП будут запрашивать данные об экологическом классе автомобиля у ФИС. На данный момент по 60% автомобилям таких данных нет. Как рассказал Черников, пока неизвестно, как это все пройдет, необходимо все систематизировать.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с «Ъ» назвал сложившуюся ситуацию «ожидаемой». Дело в том, что внедрение ФИС ГИБДД Москвы происходило в тот момент, когда информационные системы МВД курировал замминистра ведомства Александр Махонов.

«В ФИС были вложены огромные средства, но по факту система получилась недоделанной, хотя были компании, который были готовы сделать работу гораздо качественнее, с большим функционалом, чем у ФИС, и за меньшие деньги. Теперь надо с Махонова спрашивать, почему бюджет недополучил штрафов минимум на 2 млрд руб. из-за ошибок системы. Думаю, дальше будет только хуже», — предположил Лысаков.

Напомним, что в октябре 2017 года Махонов подал рапорт об отставке после того, как из-за превышения должностных полномочий был арестован начальник НПО «Спецтехника и спецсвязь» Андрей Нечаев. По версии следствия, при создании полицейской информационной системы ИСОД он принял у подрядчика незавершенные работы в рамках контракта на 1,5 млрд руб. Выполнить работы в срок подрядчики не успели, однако все работы были оплачены. Это объясняется необходимостью закрытия отчетности в бухгалтерии, чтобы неизрасходованные средства не пришлось возвращать в бюджет. ФИС ГИБДД Москвы как раз является составной частью системы.