Огонь и смерть: грузовик протаранил микроавтобус в Петербурге

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на 36-м километре внешнего кольца Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу ТАСС в ГИБДД РФ.

Реклама

«В 18:00 мск на западном скоростном диаметре, по предварительным данным, грузовик Iveco совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania. Не пробив силовое ограждение, Scania выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом Hyundai Starex, после чего оба автомобиля загорелись», — сказали в ведомстве.

Первоначально сообщалось, что

погибли по меньшей мере шесть человек: пятеро из них являются мужчинами, а останки шестой жертвы пока неопознаны, но, предположительно, это женщина средних лет.

Фоторепортаж: При ДТП в Петербурге погибли 8 человек __is_photorep_included12037639: 1

Позже на месте аварии были обнаружены тела седьмого и восьмого погибших, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, все жертвы находились в микроавтобусе. Водитель Scania госпитализирован.

На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте работают представители полиции, скорой и пожарных служб. К ликвидации последствий привлекли бригаду сотрудников МЧС вместе с пятью представителями личного состава и одной единицей спецтехники.

В последнее время количество смертельных ДТП в России значительно увеличилось. 24 октября в районе 5.30 на 26 км внутренней стороны МКАД, как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль, погиб один человек.

ДТП, в результате которого погибли 12 человек и 8 пострадали, произошло в Чувашии 11 октября на 647-м км автодороги федерального значения М-7 «Волга» у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Водитель самосвала Mercedes-Benz Actros, который ехал со стороны Москвы в направлении Казани, пересек две сплошные и вылетел на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Fiat Ducato с прицепом. На кадрах с места происшествия видно, что микроавтобус перевернулся на крышу и лежал в кювете.

Крыша Fiat оказалась вмята вовнутрь. Прицеп остался под передним левым колесом грузовика. У самосвала были выбиты лобовое стекло и фары, а также покорежены левая часть кабины и дверь.

Другая авария произошла в Тверской области 5 октября на 24-м км автодороги «Тверь — Ржев» рядом с деревней Некрасово Калининского района. Микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту из Твери в Старицу, выехал на встречную полосу и на большой скорости лоб в лоб столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», который ехал из Ржева в Тверь. Микроавтобус двигался со скоростью 98 км/ч. Ford был полностью смят в передней части.

Жертвами аварии стали 13 человек, троих госпитализировали с тяжелыми травмами. Эта авария стала самой крупной по количеству жертв с начала года.

До этого, 18 сентября, на 525-м км трассы М-4 «Дон» на платном участке автодороги «Объезд села Новая Усмань Новоусманского района» в Воронежской области столкнулись автобусы Volvo и Neoplan, следовавшие из Москвы. Один ехал в Карачаево-Черкессию, а второй — в Ставропольский край.

Водитель Volvo остановился на обочине, чтобы проверить работу двигателя. Спустя всего несколько минут в него въехал Neoplan, причем дорога была сухой, а участок трассы освещен.

Сильнейший удар вмял внутрь переднюю часть Neoplan. Жертвами столкновения стали пять человек, 13 были госпитализированы.

На фоне этих событий руководств Госавтоинспекции МВД России решило провести масштабные профилактические мероприятия для устранения правонарушений, которые допускают владельцы и водители автобусов.

По официальной статистике, за девять месяцев текущего года количество ДТП с участием автобусов увеличилось на 0,9 % — 8923 происшествия, в которых погибли более 600 человек и были ранены более 13 тыс.

Согласно информации ГИБДД, ДТП с наиболее тяжкими последствиями происходят на межрегиональных и междугородних маршрутах. Большая часть резонансных ДТП имеет место на скоростных участках дорог.

«Территориальным органам Госавтоинспекции МВД России даны поручения проанализировать оперативную обстановку, уточнив маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Во взаимодействии с органами транспортного надзора сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений. Особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров», — рассказали «Газете.Ru» в центральном аппарате ведомства.