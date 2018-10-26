Слишком много картошки: в Приамурье мост раздавил легковушку

В Михайловском районе Приморского края на 5-м километре автодороги Осиновка – Рудная пристань обрушился мост через реку Осиновка.

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Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по предварительным данным, обрушение моста произошло в момент движения большегруза Volvo и легкового автомобиля Mazda Demio. Оба транспорта двигались в село Осиновка. При падении прицеп Volvo откатился назад, защемив легковой автомобиль, двигавшийся сзади.

«На данном участке автодороги установлен знак, ограничивающий движение грузового автотранспорта массой более 20 тонн. После установления массы груза будет принято решение о возбуждении административного производства по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что из-за того, что машину буквально сплющило, пока не удалось установить госномер машины и идентифицировать водителя.

На кадрах с места происшествия видно, что мост разломился пополам, в результате чего образовалась «горка». В самом низу находится легковушка, вмятая большегрузом в устоявшую часть моста.

Фоторепортаж: В Приморье рухнул автомобильный мост __is_photorep_included12035911: 1

Между тем, как сообщают местные СМИ, вес большегруза составляет 8 тонн. Он перевозил 20 тонн картофеля. На данный момент фуру разгружают.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, в результате случившегося по меньшей мере погиб один человек — водитель легкового автомобиля. Шофер большегруза не пострадал.

«По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин. Пока однозначно нельзя утверждать, сколько там было людей, машина все еще находится под прессом. По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Движение по дороге перекрыто. Сотрудники ГИБДД направляют автомобили по альтернативному проезду через село Кремово.

В свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю сообщил, что в настоящее время спасатели работают на месте происшествия. К ликвидации последствий привлечено 12 человек и четыре единицы техники, от МЧС России один человек и одна единица техники.

Это далеко не первый случай обрушения автомобильного моста в России. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», в Краснодарском крае 25 октября из-за продолжительных ливневых дождей обрушился 20-метровый участок моста через реку Макопсе, по которому проходит федеральная трасса Джубга — Сочи. Из-за обвала грунта движение полностью парализовано. В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в городе Свободный Амурской области автомобильный мост рухнул на пути Забайкальской железной дороги — главного пути Транссибирской железнодорожной магистрали. Инцидент произошел 9 октября примерно в 4.36 мск на Михайло-Чесноковской улице.

В сети появилась видеозапись обрушения.

На кадрах видно, что по железнодорожным путям следует товарный состав. И, когда состав уже проехал под мостом, два пролета обрушиваются на пути вместе с грузовиком, который оказался на мосту. Также на видео можно разглядеть рабочего железной дороги, который едва успел выбежать из-под падающей переправы. Сзади мужчины все рушится, а он буквально выбегает из клубов пыли.

Пострадавшего водителя грузовика, который является гражданином Армении, госпитализировали. По предварительным данным, у мужчины ушиб грудной клетки, перелом голени и раздроблена стопа. В населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сайт kp.ru сообщил, что на место инцидента прибыл врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что сейчас на месте обрушения моста трудятся бойцы МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации Приморья. Принимаются меры по разгрузке фуры, чтобы вытащить пострадавшую легковушку.

«Важно наладить сообщение, надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам», — заявил Кожемяко.