Смертям вопреки: в Китае достроили самый длинный мост

Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл на юге страны самый длинный мост в мире. На церемонии, которая состоялась в городе Чжухай, присутствовали лидеры Гонконга и Макао. Для регулярного движения один из участков моста откроется в среду, 24 октября. Однако вся переправа будет введена в эксплуатацию только в следующем году.

Реклама

Общая протяженность моста составляет 55 км. Он соединяет три прибрежных города: две автономные самоуправляемые территории Гонконг и Макао с материковым городом Чжухай.

Как утверждают создатели моста, он был построен с использованием 400 тысяч тонн стали и способен противостоять землетрясениям силой до 8 баллов и тайфунам. Мост должен прослужить не менее 120 лет.

Около 30 км общей длины моста расположены в дельте реки Чжуцзян. Для того, чтобы корабли смогли проплыть и не задеть мост, участок протяженностью в 6,7 км посередине опускается в туннель, расположенный между двумя искусственными островами.

Строили переправу девять лет. Ее стоимость составила около 20 млрд долларов. Предполагалось, что все работы закончатся в 2016 году, однако они затянулись. Причиной стали протесты властей Гонконга против разрушения экосистемы залива, которая была бы неминуема, если бы строившие мост компании применяли для насыпки островов традиционную технологию. Она предполагает подъем со дна моря грунта и высыпание его в указанном месте для образования искусственных островов. Вместо этого пришлось применять технологию забивки в морское дно полых металлических свай, которые потом заполнялись для устойчивости инертным материалом.

Однако несмотря на такой компромисс, по данным Гонконгского отделения Всемирного фонда природы (WWF), мост может нанести серьезный вред морской жизни в этом районе, включая критически редкого китайского белого дельфина. Их численность за последние 10 лет сократилась со 148 до 47 особей. Кроме того, дельфины теперь не подплывают к мосту.

В 2015 году планировалось открыть мост только в 2021 году. Однако впоследствии переправу решили строить усиленными темпами в ущерб безопасности.

Так, с 2010 года, по данным BBC, при строительстве погибли 18 рабочих, ранения получили около 600 человек. Из-за этого некоторыми местными СМИ переправа была названа «мостиком смерти». Кроме того, 21 сотрудник компании, отвечавших за соответствие моста нормам безопасности, были арестованы за подделку данных.

Раньше путь из города Чжухай в Гонконг составлял около четырех часов, теперь это расстояние можно преодолеть по мосту всего за полчаса. Однако проехать по переправе сможет далеко не каждый. Для этого необходимо получить специальное разрешение, которые будут выделяться по системе квот.

Кроме того, проезд по мосту будет платным. По нему не будут курсировать маршруты общественного транспорта — только частные автобусы.

В Китае же строительство такого проекта некоторые раскритиковали и заявили, что он не принесет никакой экономической отдачи.

Китайские официальные лица заявляют, что мост будет приносить в бюджет ежегодно около 145 млрд долларов, однако эта цифра вызывает сомнение у некоторых политиков.

По словам советника-законодателя Тани Чан, представляющей остров Гонконг, мост не сможет приносить такие деньги, если им будет пользоваться лишь небольшое число автомобилистов.

Напомним, как ранее рассказывала «Газета.Ru», 14 августа трагедия произошла в итальянском городе Генуя. Тогда обрушился 200-метровый участок моста Моранди, который находился на высоте около 45 метров. Все автомобили, а это 35 легковушек и три грузовика, упали вниз с огромной высоты. Многие машины оказались буквально «смяты в лепешку». Жертвами обрушения стали 43 человека, четверо из которых дети.

Обрушение виадука произошло в том числе на жилые дома. Из-за угрозы обрушений 311 семей, а это 632 человека, вынуждены были покинуть свои дома.

Позже стало известно, что компания «Autostrade per l'Italia», в ведении которой находился рухнувший мост, еще в феврале уведомляла Министерство инфраструктуры и транспорта Италии о том, что опоры моста на 20% утратили свою прочность, а значит, сооружению требовался капитальный ремонт. Однако каких-либо действий для осуществления ремонта не последовало.