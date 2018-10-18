Колесо смерти: женщина сгубила мигрантов

В Московской области в результате ДТП с участием мигрантов погибли четыре человека, еще четверо пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Смертельная авария произошла 17 октября в 13.05 в городском округе Подольск на трассе Южный обход в сторону микрорайона Климовск.

Семь мигрантов из Узбекистана ехали на микроавтобусе Mitsubishi Grandis в Многофункциональный миграционный центр (ММЦ), расположенный недалеко от деревни Сахарово.

Однако на 44 км Старосимферопольского шоссе у автомобиля, который двигался в крайней левой полосе, лопнуло колесо. Тогда водитель вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки. В этот момент он увидел, что на него летит Toyota Land Cruiser, и начал махать девушке-водителю, чтобы та свернула или затормозила.

Однако этого не произошло, и иномарка протаранила микроавтобус.

От удара заднюю часть Mitsubishi сильно смяло. Для того, чтобы добраться до пострадавших и погибших, спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля. У Toyota повреждена передняя часть автомобиля, смят капот.

Фоторепортаж: Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье __is_photorep_included12025123: 1

В результате столкновения от полученных травм на месте погибли четыре человека: три женщины и мужчина. Еще четверо человек пострадали. Двое пассажиров и водитель Toyota были госпитализированы. Водитель Mitsubishi, по всей видимости, не получил серьезных травм из-за того, что успел выйти из автомобиля.

Как рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах, в автомобиле Mitsubishi находились люди в возрасте от 27 до 48 лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет.

По всей видимости, водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения.

ММЦ в Сахарово

ММЦ, куда направлялись водитель и пассажиры Mitsubishi, открылся в деревне Сахарово в 2015 году. До центра от метро Лесопарковая каждые 15 минут ходят автобусы с маршрутом «МЦ1». Первый отправляется в 6.35. Последний уходит в 18.17. Время пути по расписанию составляет 1 час 20 минут. Расстояние составляет 55 км. Стоимость проезда — 55 рублей. Также можно доехать на такси за 150-300 рублей или приехать на личном автомобиле. Стоимость парковки составляет 50 рублей в час. Для инвалидов парковка бесплатная.

После его открытия из-за наплыва мигрантов местным жителям пришлось распродавать свои дома из-за роста криминогенной обстановки.

В 2006 году в Сахарово проживало рекордное количество человек за всю историю населенного пункта — 112 жителей. К 2017 году в деревне числились 74 человека, а проживали и того меньше. Местные жители жаловались на воровство приезжих: крадут колеса от машины, инструменты, вещи, материалы — словом, все, что плохо лежит.

Случалось, что «гости» миграционного центра и дома поджигали. Кроме того, местные сетуют, что приезжие спокойно посреди улицы справляют нужду.

ДТП с мигрантами

Смертельные аварии с участием мигрантов случаются не так редко. В январе этого года в Казахстане в результате возгорания автобуса, следовавшего по маршруту Шыкмент — Самара, погибли 52 человека. Лишь пять человек остались в живых.

Известно, что ключевым фактором, повлекшим столь большое количество жертв, стала заблокированная дверь в середине салона, через которую могли спастись многие пассажиры. Судя тому, что выжили все водители, передняя дверь была открыта, но выбраться через нее удалось лишь двум мигрантам.

При проверке собственника автобуса сразу же вскрылись грубые нарушения.

Владелец Ордухан Метиев не имел лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки, и в соответствующем перечне автобус не значился.

Более того, обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек еще 17 февраля 2016 года.

Наиболее резонансным ДТП с участием мигрантов в России стало происшествие во Владимире ночью 6 октября 2017 года. Тогда водитель рейсового переполненного автобуса решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора, но в итоге автобус заглох. Вместо того разбудить людей и вывести их из салона, водители с помощью нескольких разбуженных пассажиров пытались сдвинуть многотонный автобус. В итоге его протаранил подъехавший поезд. В результате случившегося погиб 21 человек: трудовые мигранты из Узбекистана, а также один из двух водителей автобуса.

Никакого разрешения на перевозку людей у водителей частного автобуса не было, поэтому автобус следовал по второстепенным дорогам, чтобы избежать постов ДПС. Некоторые пассажиры с места аварии сбежали, так как не имели всех необходимых документов для пребывания на территории РФ.