Рекорда не будет: болид вылетел в трубу

Из-за финансовых проблем у создателей сверхзвукового болида Bloodhound Supersonic Car (SSC) оказался под угрозой запланированный грандиозный мировой рекорд скорости.

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Дело в том, что британская компания Bloodhound Programme Ltd, которая и занимается разработкой болида, передана под внешнее управление. Как пояснил представитель управляющей компании FRP Advisory Эндрю Шеридан, у юридического лица закончились деньги.

Автомобиль Bloodhound уже собран, однако для завершения проекта требуется еще около 25 млн фунтов стерлингов (примерно 33 млн долларов). Теперь FRP Advisory ищет потенциального инвестора, который сможет помочь решить финансовые трудности.

При этом Шеридан отмечает, что такая незначительная сумма поможет инвестору войти в историю. Дело в том, что имена спонсоров наносятся на «хвост» болида.

«Несмотря на незначительную сумму, Bloodhound за 25 миллионов фунтов стерлингов сможет поставить новый рекорд скорости. Это возможность для правильного инвестора оставить неизменное наследие. Мы уже обсуждаем предложения со стороны ряда потенциальных инвесторов и призываем любую другую заинтересованную сторону незамедлительно связаться с нами», — утверждает Шеридан.

Главный инженер проекта Bloodhound Марк Чепмен отмечает, что после перехода от научно-исследовательской фазы разработки проекта к операционной, необходимо и изменить подход к финансированию.

«Bloodhound имел огромный успех в создании самого передового наземного транспортного средства в мире. Когда мы переходим из фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в операционную фазу проекта, мы признаем, что нам нужен другой подход к финансированию. Этот проект построен вокруг самой успешной команды в истории Land Speed Racing, и при правильной поддержке мы не сомневаемся, что проект достигнет своих целей и может участвовать в рекордном заезде через 10 месяцев», — считает Чепмен.

После этого в сообщении на сайте компании говорится: «заинтересованные могут обратиться в компанию по телефону…».

Проект Bloodhound является частной разработкой Bloodhound Programme Ltd. Компания собирает деньги в виде пожертвований, средств спонсоров и партнеров. Как оказалось, именно эта модель финансирования не смогла собрать достаточно денег и такой сложный проект оказался под угрозой срыва.

Первые сообщения о финансовых проблемах появились еще весной 2017 года. После этого в Bloodhound Programme Ltd решили перенести заезд на 2018 год. Если удастся найти $33 млн, Bloodhound SSC может быть готов к заеду к концу 2019 года, когда выпавшие осадки от сезонных дождей испарятся со дна высохшего озера.

Создатели болида рассчитывали, что он сможет побить мировой рекорд скорости и разогнаться до 1609 км/ч. Предполагается, что Bloodhound сможет разогнаться до заявленной рекордной скорости за 55 секунд.

Мощность двигателя оценивается в 77,5 тыс. л.с. Заезд должен состояться по дну засохшего озера Хакскин Пан в Южной Африке. Управлять машиной в рекордной попытке должен командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин. Он является автором предыдущего рекорда скорости – в 1997 году он поставил мировой рекорд скорости для машин — 1228 км/ч на британском автомобиле Thrust.

На испытаниях, которые прошли осенью 2017 года на аэродроме городка Ньюквей на полуострове Корнуолл в Великобритании, Bloodhound SSC разогнался до 322 км/ч за восемь секунд. Водителем на испытании был Грин.

Bloodhound SSC – сверхзвуковой автомобиль, который разработан на основе быстрого самолета, автомобиля F1 и космического корабля. Своё имя «Bloodhound» он получил в честь ракеты ПВО Bristol Bloodhound 2, состоявшей на вооружении Великобритании в 1960—1991 годах.

По замыслу разработчиков, автомобиль будет оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200, который используется в истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Презентация макета Bloodhound SSC состоялась еще 19 июля 2010 года на открывшейся в предместье Лондона международной выставке-авиасалоне Фарнборо. Автомобиль будет оснащен тремя двигателями: реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200, ракетным Nammo, а также бензиновым двигателем V8 производства Jaguar, который будет перекачивать ракетное топливо.