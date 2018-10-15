«Шипам» просят уточнить срок: когда снимут наклейку

Депутат от «Единой России» Сергей Боярский направил официальный запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой уточнить срок, когда будет отменено требование для автомобилистов наклеивать знак «Шипы», а также штраф за его отсутствие.

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На данный момент, согласно действующим нормативно-правовым актам, эксплуатация автомобиля с шипованной зимней резиной без соответствующей наклейки является нарушением и влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

Просьба единоросса связана с проектом постановления правительства РФ о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения. Он был разработан МВД и прошел общественные слушания еще 29 мая 2018 года. Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предлагает отменить обязательное требование наличия знака «Шипы» для автомобилистов.

«Учитывая наступление зимнего сезона, прошу вас сообщить о том, когда планируется утверждение изменений, вносимых в соответствующее постановление правительства», — цитирует Боярского «ТАСС».

Депутат считает опознавательный знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля избыточной информацией. По его словам, любая современная электронная система влияет на тормозной путь гораздо сильнее, чем наличие шипов или их отсутствие.

Осведомленный источник «Газеты.Ru» в силовых структурах рассказал, что в настоящее время проект постановления о внесении соответствующих поправок в ПДД находится в правительстве. «Когда он будет принят пока неясно. Формально, пока это не произошло, знак «Шипы» надо клеить, но штрафовать за это на практике сейчас никто не будет».

Напомним, весной этого года в МВД предложили отказаться от обязательного требования для водителей устанавливать знак «Шипы». Согласно пояснительной записке к документу, «этот знак давно потерял актуальность».

«В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое).

Таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — говорится в документе.

Также в ведомстве отметили, что наличие данного знака зачастую ограничивает водителю обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения.

В свою очередь руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с «Газетой.Ru» ранее предполагал, что такая норма могла «проскочить» из-за того, что ГИБДД не уследило, что она является устаревшей. По его словам, этот знак был полезен в 70-80-е годы, когда машины были не столь безопасны, как сейчас.

Эксперт отмечал, что знание того, какой тормозной путь у машины, едущей впереди, никак не влияет на безопасность дорожной обстановки, ведь каждый водитель обязан соблюдать дистанцию.

При этом поправки в правила дорожного движения, обязывающие при использовании зимней резины с шипами устанавливать соответствующий знак, были приняты 4 апреля 2017 года. После этого в Госавтоинспекции заявляли, что, в случае, если водитель нарушит необходимые требования и будет остановлен инспектором, то он будет привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП России. Тогда во многих магазинах наблюдался дефицит необходимой наклейки и некоторые водители даже, во избежание штрафа, сами печатали знак, загруженный из сети.

Илья Скрябин утверждал, что несмотря на то, что водители ожидали массовые облавы на тех, кто не приобрел необходимую наклейку, найти тех, кого все же остановили и реально оштрафовали за отсутствие знака «Шипы» не удалось.