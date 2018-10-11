Трагедия c лимузином: почему отец сдал сына

В США продолжается расследование смертельного ДТП с лимузином, в котором находились 18 человек. На большой скорости автомобиль влетел на парковку придорожного кафе, где насмерть задавил двух пешеходов, а потом съехал в кювет. Все пассажиры и водитель в лимузине погибли. Эту аварию, которая произошла 6 октября, уже назвали крупнейшей в стране по количеству жертв за последние девять лет.

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После того, как у компании Prestige Limousine, которой принадлежит автомобиль, была изъята вся документация, выяснились множественные нарушения.

Оказалось, что у водителя Скотта Лисиниччии вообще не было необходимой лицензии на управление автомобилем.

Кроме того, это была не первая поездка мужчины: за неделю до трагедии ему уже вписывали штраф о нарушении вождения транспортным средством без надлежащего разрешения. Также выяснилось, что 4 сентября у лимузина была выявлена техническая неисправность тормозной системы.

После выявленных нарушений на связь вышел директор компании Prestige Limousine Шахед Хуссейн. Он пояснил, что постоянно находится в разъездах и за бизнесом следит менеджер – Науман Хуссейн, который является его сыном. Якобы именно он принимает решение, может ли автомобиль совершить поездку, следит за техническим состоянием автомобилей, а также нанимает водителей.

Полицейские приняли решение задержать Хуссейна-младшего. Его автомобиль остановили на шоссе недалеко от города Олбани, который находится на расстоянии 55 км от Скхари. При этом машина была полностью загружена чемоданами и сумками. По всей видимости мужчина собирался поскорее уехать куда-нибудь подальше от места, где случилась смертельная авария.

Как сообщают местные СМИ, в среду, 10 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражу.

При этом адвокат подозреваемого Ли Киндлон утверждал, что его подзащитный лишь «сидел на телефоне» и принимал звонки от клиентов. А уехать менеджер компании решил якобы только потому, что ему начали поступать угрозы, а не чтобы попытаться скрыться от следствия.

Кроме того, он был крайне удивлен, что Хуссейн-старший приписал ему дополнительные обязанности.

Киндлон уверял, что его подзащитный не виновен в трагедии. Якобы авария случилась из-за ошибки погибшего водителя. Также адвокат заявил, что тот самый Т-образный перекресток давно называли одним из самых опасных в штате.

Между тем жена водителя Ким Лисиниччиа рассказала в суде, что ее муж был крайне озабочен технической неисправностью автомобиля и заявлял, что он не сядет за руль, пока не будет произведен ремонт. Однако перед той роковой поездкой в компании заявили, что с автомобилем «все в порядке». Женщина отметила, что ее муж был отличным водителем с более, чем 20-летним стажем работы. Однако отсутствие у мужчины необходимого разрешение на управление лимузином женщина не пояснила.

Однако в суде были представлены все документы о том, что Хуссейн-младший был прекрасно осведомлен и о том, что у водителя нет необходимой лицензии, и о «неприемлемом» техническом состоянии автомобиля. Однако все равно принял решение предоставить лимузин клиенту.

На данный момент следователи не исключают возможность того, что к ответственности могут привлечь и еще кого-то, кроме Хуссейна.

По данным местных СМИ, если вина Хуссейна-младшего будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Также стало известно, что в 2014 году Хуссейн-младший посадил своего брата без водительских прав за руль. И, когда машину остановили полицейские, те назвали имена друг друга. Однако позже обман распознали.

Кроме того, как сообщают местные СМИ, Хуссейн-старший после событий в США 11 сентября 2001 года он являлся правительственным информатором в расследовании террористических заговоров.

Напомним, трагедия произошла еще в субботу, 6 октября, около 14.00 в северной части штата Нью-Йорк в городе Скхари. На скорости около 100 км/ч лимузин Ford Excursion 2001 года выехал на перекресток, перед которым установлен знак «стоп». Предполагалось, что водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на парковку придорожного кафе Apple Barrel Country, где протаранил Toyota Highlander и насмерть сбил двух пешеходов, находящихся около машины. После этого лимузин слетел в овраг, где врезался в дерево. Удар был такой силы, что обломки автомобиля и одно из колес разлетелись по всему оврагу.

Очевидцы аварии утверждают, что в момент удара стоял оглушительный грохот.

«Мы думали, что это был взрыв», — рассказывала одна из женщин, на глазах которой все произошло.

Как выяснилось позже, в лимузине находились 18 человек, включая водителя. Все они от полученных травм скончались на месте. После происшествия появилась информация, что в лимузине находились молодожены, их родственники и гости. Однако через некоторое время выяснилось, что в автомобиле находились гости, приглашенные на празднование 30-летия некой Эми Стинбург и сама именинница.