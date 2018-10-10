Черная полоса: в трагедии в Орле винят водителей

В Орле следователи ходатайствуют перед судом об изменении меры пресечения водителю троллейбуса, который во вторник, 9 октября, насмерть задавил троих человек. В результате происшествия еще двое получили травмы.

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По факту случившегося региональным управлением СК было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, уголовное дело, возбужденное органами полиции по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передано в производство следователей следственного управления СК России по Орловской области.

Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Фоторепортаж: Троллейбус сбил пешеходов в Орле. Есть жертвы __is_photorep_included12014725: 1

«Следователями и криминалистами следственного управления осуществлен осмотр места происшествия, допрошены водители троллейбуса и автобуса, очевидцы ДТП, в автотранспортном предприятии и у индивидуального предпринимателя изъята техническая документация, информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз.

По результатам проведенных первоначальных следственных действий принято решение ходатайствовать перед судом об избрании в отношении водителя троллейбуса меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте управления.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в ходе следствия будет дана оценка действиям водителя автобуса, который, нарушив правила дорожного движения, осуществлял высадку и посадку пассажиров на проезжей части, остановив транспортное средство лишь во второй полосе.

Уголовно-правовая оценка будет дана и действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию выпуска общественного транспорта на линию.

За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.

Напомним, что трагедия произошла в Орле на улице Полесской около 15.00. Троллейбус, следовавший по маршруту №4 в районе остановки «Дворец спорта», наехал на пешеходов, которые выходили из подъехавшей маршрутки и стояли на остановке.

Момент наезда попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения в расположенном рядом магазине видно, что троллейбус трогается, а затем движется с нарастающей скоростью, после чего сбивает людей, подходящих к маршрутке, остановившейся во второй полосе. При этом у троллейбуса была открыта только передняя дверь.

В результате происшествия погибли три девушки, в том числе несовершеннолетняя. Еще двое человек пострадали: 24-летняя женщина и 17-летний юноша. Они были госпитализированы в разные больницы города с травмами различной степени тяжести.

Как рассказывала водитель троллейбуса, в момент трагедии высадка и посадка пассажиров не осуществлялась.

«Остановилась около бордюра. Сначала педаль газа провалилась, потом она включилась. Дальше люди ринулись к маршрутке. Больше ничего не помню. Все так резко», — заявляла женщина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь: 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Между тем в мэрии города сообщили, что перед рейсом троллейбус без нареканий прошел технический осмотр. Медицинский осмотр водителя также не выявил каких-либо проблем. Известно, что троллейбус был выпущен в 1989 году. В 2008-м был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова.