Звездное ДТП: шеф-повар «Кухни» сбил пьяного пешехода

В ночь с 8 на 9 октября актер Дмитрий Назаров, звезда сериала «Кухня», сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве.

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Инцидент произошел около полуночи. Назаров на своем автомобиле Audi Q7 ехал в сторону улицы Нагатинская. В районе дома 65 перед ним на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Актер не успел затормозить и сбил человека, который от удара отлетел в сторону.

Как позже выяснилось, сбитым пешеходом оказался 29-летний Александр, который решил пересечь дорогу в 250 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Что происходило после наезда, мужчина не помнит: он ударился головой об асфальт и потерял сознание.

После случившегося Назаров вышел из машины и вызвал «скорую» и полицию. Пешехода госпитализировали в городскую клиническую больницу №12 имени В. М. Буянова. Медики диагностировали у него закрытый перелом средней трети левого предплечья, а также алкогольное отравление.

Как рассказал Александр СМИ, в тот день он решил отпраздновать удачную сделку по недвижимости и как раз в момент наезда направлялся за добавкой.

Между тем сам Назаров открестился от аварии, сказав журналистам: «я понятия не имею, о чем вы говорите». Однако на кадрах с места ДТП, размещенных в сети отчетливо виден человек, который крайне похож на артиста.

Советский и российский актер театра и кино и телеведущий Дмитрий Назаров известен по роли шеф-повара Виктора Петровича Баринова в сериале «Кухня». Также его голосом говорят персонажи мультфильмов: Добрыня из «Князя Владимира», Огюст Гюсто из «Рататуя» и другие.

Звездные ДТП

Известные личности попадают в ДТП достаточно часто. Так 13 сентября в массовое ДТП попал дрессировщик тигров и львов Эдгард Запашный. Инцидент произошел в Москве на Киевском шоссе. Артист направлялся домой поздно вечером и ехал во второй полосе слева. В этот момент на большой скорости водитель автомобиля с логотипом «Яндекс.Такси» влетел в водительскую дверь машины Запашного, пытаясь уйти от столкновения со стоящими впереди после ДТП автомобилями. Однако это ему сделать не удалось: после удара таксист влетел в Mercedes. В аварии никто не пострадал. Однако из-за повреждений дрессировщику пришлось выходить из машины через пассажирское сиденье.

Также совсем недавно в аварию уже по своей вине попал известный певец Дима Билан.

За рулем своего Ford Mustang 18 сентября на Ленинском проспекте в Москве он сзади въехал в Hyundai. В результате инцидента никто не пострадал. Билан был трезвым и признал свою вину. По словам артиста, он двигался со скоростью не больше 40 км/ч, и авария произошла только потому, что он отвлекся.

На своей странице в инстаграме певец сообщил, что после инцидента салон заполнился дымом, а удар от подушек безопасности был «ощутимым».

После произошедшего артист сам вызвал сотрудников ГИБДД для составления протокола и «полюбовно» договорился с владельцем пострадавшего автомобиля.

Еще одно «звездное» ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга на площади Восстания. Актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей», находился в своем автомобиле Mitsubishi вместе с женой, когда в него врезался водитель на белом Hyundai Solaris. Как рассказал актер, в ДТП никто не пострадал.

«На красном сигнале светофора на площади Восстания просто влетел мне, как в простонародье говорят, в задницу. Вот и все. В общем, моя машина, поскольку у меня сзади запасное колесо, не пострадала. Чуть-чуть краска там», — рассказал Селин журналистам.