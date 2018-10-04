Золотов заговорил: кто обезвредил безумца с бомбой

Появились новые подробности задержания 41-летнего жителя приморского города Арсеньев Дмитрия Шалая, который в среду пытался заехать в Кремль на своем, как оказалось, бронированном внедорожнике с «красивым» номером А666АА25RUS. Бескровному разрешению во всех смыслах взрывоопасной ситуации способствовал лично глава Росгвардии Виктор Золотов. Об этом в своем твиттере рассказал бывший советник главы ведомства Александр Хинштейн.

«Необходимое дополнение: злоумышленник сдался именно после разговора с директором Росгвардии В.Золотовым. Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной», — заявил он поздно вечером в среду, комментируя новость о нашумевшем задержании водителя.

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В четверг за дополнительными комментариями к экс-советнику Золотова, а ныне депутату Госдумы от Самарской области обратились СМИ. Поводом для нового заявления по ситуации на Васильевском спуске стала просьба журналиста радиостанции «Говорит Москва» детальнее рассказать о том, как Виктор Золотов договаривался с водителем Gelandewagen. Дело в том, что после заявлений Хинштейна в соцсетях многие в блогосфере усомнились в самом факте личного участия Золотова в операции, так как на фото и видеоматериалах он не фигурирует.

«Мне лично доказательства никакие не требуются, потому что я это твердо знаю. Это отражено в конкретных документах. Кто хочет в это не верить, это дело тех, кто не верит. Переубеждать кого-либо никто не настроен. Тем более, хочу отметить, что вообще эта ситуация мной была озвучена вчера неофициально. Я больше не работаю в Росгвардии, я сотрудник Государственной думы. Я посчитал, что эта информация имеет значение, оно общественно значимое. Если вы посмотрите, то на сайте Росгвардии в сообщениях, идущих от лица пресс-службы Росгвардии, эта ситуация никак не комментируется», — заявил журналистам Хинштейн.

Что касается самого Дмитрия Шалая, то, со слов Хинтшейна, он требовал встречи именно с Золотовым, чтобы передать через него президенту России информацию о «беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».

Также он добавил, что отношении Шалая возбуждено уголовное дело по ст. «Хулиганство». Он находится в ОМВД «Китай-город». В ближайшее время следствие намерено разобраться, насколько вменяем водитель.

Также в твиттере экс-советник главы Росгвардии опубликовал фотографию газового баллона, изъятого из машины Шалая.

В четверг днем пресс-служба Росгвардии, очевидно, на фоне появившихся сомнений в личном участии Золотова, подробно прокомментировала инцидент с неадекватным водителем, в том числе от имени самого главы ведомства.

«Сегодня на отдельных ресурсах сети Интернет и в социальных сетях распространяются искаженные комментарии по сути данного инцидента, в том числе характеризующее его как постановочную акцию. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов официально заявляет, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях», — говорится в сообщении. Далее последовало детальное изложение происходивших событий по версии самого генерала.

«Гражданин Шалай действительно прибыл на Красную площадь, где сообщил подошедшим к нему сотрудникам правоохранительных органов о наличии у него в автомашине взрывного устройства и газового баллона, которые он намерен взорвать в случае, если ему не будет предоставлена возможность личной встречи с Президентом Российской Федерации или директором Росгвардии В.В. Золотовым. Прибывшие представители спецслужб вступили с правонарушителем в переговоры для мирного разрешения инцидента, однако гражданин Шалай твердо настаивал на выдвинутых требованиях о встрече с генералом В.В. Золотовым, выражая явные намерения на осуществление подрыва в случае невыполнения его условий.

В данной ситуации представители специальных служб связались с генералом армии В.В. Золотовым и проинформировали его о ситуации, после чего главнокомандующий незамедлительно прибыл на место происшествия.

Дальнейшие события развивались следующим образом.

Главнокомандующий подошел к автомашине нарушителя и попросил его выйти из салона. Гражданин Шалай вышел из автомашины, подтвердив генералу армии В.В. Золотову, что в транспортном средстве находится взрывное устройство и он готов его применить в случае попытки кого-либо проникнуть в салон автомашины.

Директор Росгвардии вступил в словесный контакт с нарушителем. В ходе которого попросил объяснить причину, по которой он хотел встретиться с ним лично. Шалай пояснил, что на протяжении длительного времени пытается встретиться с Президентом Российской Федерации для информирования последнего об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе нашей страны. В частности, он обратил внимание на сохраняющиеся недостатки и нарушения в организации деятельности учреждений исполнения наказания, что, по его мнению, провоцирует возникающие в местах заключения беспорядки и протесты. При этом его предыдущие обращения к руководству ФСИН России, в том числе личная встреча с бывшим директором ФСИН России А. Реймером, должного результата не принесли», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Золотов заверил Шалая, что передаст эту информацию президенту, после чего уточнил у нарушителя, какие взрывчатые вещества находятся в машине. Получив подтверждение о наличии в салоне Gelandewagen рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии получил согласие водителя на их обезвреживание, после чего подошел к автомашине, открыл дверь, достал рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья и передал его сотрудникам спецслужб для проверки.

«Убедившись в отсутствии в салоне машины других людей, главнокомандующий открыл переднюю пассажирскую дверь и извлек из салона новый бронежилет 3-го класса защиты.

Затем, по просьбе Шалая, они с директором Росгвардии сели в машину нарушителя, где продолжили беседу, в ходе которой генерал В.В. Золотов высказал сожаление относительно избранного Шалаем противоправного способа донесения своей информации до руководства страны. По окончании беседы директор Росгвардии попросил Шалая выйти из автомашины, где последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — подводится итог в сообщении

Тех, кто все же сомневается в достоверности представленной информации, Золотов пригласил вместе с ним отправиться на Северный Кавказ, «где личный состав Росгвардии совместно с представителями других специальных служб ежедневно участвует в пресечении деятельности террористических групп и банд-формирований, чтобы на практике, самолично преодолев несколько горных перевалов, ощутить всю прелесть выполняемой нашими сотрудниками и военнослужащими работы».

В 2016 году Шалай уже устраивал публичную акцию протеста во Владивостоке. Он перекрыл своим автомобилем дорогу напротив Фрунзенского райотдела полиции в знак протеста против «противоправных действий сотрудников полиции», которые изъяли у него муляж огнестрельного оружия и в течение месяца отказывались возвращать Полицейские тогда пояснили журналистам, что в связи с проверкой муляжа оружия «произошло недоразумение» и они вернули его Шалаю.