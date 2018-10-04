Полгода решался: полковник признал вину в смертельном ДТП

В Пермском крае полковник Спецсвязи ФСО России Алексей Куликов спустя полгода после ДТП, в котором погибла беременная женщина, а ее сын и муж могут остаться инвалидами, признал свою вину.

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Скандальное ДТП произошло еще 19 марта 2018 года на 129-м км трассы Пермь-Екатеринбург. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 37-летний Куликов, ехал со стороны Екатеринбурга.

Неожиданно он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA Rio. За рулем иномарки была 31-летняя Наталья Храмцова, находящаяся на пятом месяце беременности. От сильнейшего удара женщина погибла на месте аварии. Ее 31-летний муж Антон Храмцов и двухлетний сын были госпитализированы с тяжелыми травами.

УГИБДД по Пермскому краю Последствия аварии на трассе Пермь — Екатеринбург, 19 марта 2018 года

В тот же день Суксунским межрайонным отделом СКР было возбуждено уголовное дело в отношении Куликова по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат потерпевшего (таковым сейчас признан брат погибшей) Владимир Евченко, после аварии Куликова не задержали: следователь отпустил его на свободу под обязательство о явке.

«По версии следствия, Куликов выехал на встречную полосу, потому что не справился с управлением. Я выезжал на это место. Там сужение дороги, поворот и подъем с его стороны и спуск со стороны женщины. Она ехала с разрешенной скоростью — около 80 км/ч. Куликов ехал с превышением — свыше 100 км/ч. Экспертиза показала, что у Храмцовой возможности избежать столкновения не было», — рассказал «Газете.Ru» адвокат.

Евченко пояснил, что в результате ДТП у мужа и сына женщины сочетанные травмы тела, многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы. Ребенок на данный момент находится на реабилитационном лечении, у него сильный психологический шок. Мужчина старается держаться, но на ознакомлении с результатами экспертиз, несмотря на то что адвокат дал ему прочитать только выводы, ему стало плохо, и он снова попал в больницу.

«Он работает в конвойном управлении ГУФСИН России по Пермскому краю. Собирался на службу вернуться, надо и ребенка обеспечивать, но не получается пока по состоянию здоровья», — подытожил Евченко.

Между тем адвокат рассказал, что в июне Куликов предоставил следователю некую справку, согласно которой он якобы не может в течение шести месяцев принимать участие в следственных действиях. На основании этого документа следствие приостановили.

«Храмцов уже сразу в гипсе давал показания, а тут такая тонкая организация души, что полгода ничего не может», — отмечает адвокат.

Как рассказал брат погибшей Максим Юферов, в результате ДТП Куликов также получил травмы.

«Сразу после ДТП его не допросили, а потом он предоставил следователю очень подозрительную справку о том, что по состоянию здоровья на протяжении полугода не сможет участвовать в следственных действиях. Хотя мы достоверно знаем, что он в Екатеринбурге спокойно перемещается как пешком, так и за рулем автомобиля. Прийти на допрос здоровья нет, а управлять машиной есть, очень странно. Между тем Антон, муж Натальи, с первых дней прямо с больничной койки принял участие в следствии. Продолжает и сейчас, хотя по-прежнему находится в тяжелом состоянии, ему еще долго лечиться. И моему маленькому племяннику еще долго лечиться. А этот Куликов даже не позвонил, не извинился», — рассказал Юферов Ura.ru.

Как утверждает адвокат потерпевшей стороны, он заявлял ходатайство следователю о том, чтобы тот направил запрос в Управление Росздравнадзора по Свердловской области о законности такой справки. Однако это сделано не было.

После этого мама погибшей женщине обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину. Дело было передано в краевое управление СК и поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

«После этого следователь очень тщательно и очень ответственно подходит к делу, довольно быстро осуществляет следственные действия. Несмотря на справку Куликова, он съездил в Екатеринбург, предъявил обвинение, допросил. Тот признал свою вину. Думаю, у него настрой в максимально короткие сроки дело передать в суд», — рассказал Евченко.

В случае, если вина Куликова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.