«Права-то верните»: почему суд отказал Маре

Московский городской суд признал законным отказ возвращать скандальной стритрейсерше Маре Багдасарян водительское удостоверение, срок действия которых был бессрочно приостановлен по состоянию здоровья — на основании медицинской справки, согласно которой девушка больна эпилепсией.

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«Постановление Дорогомиловского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Московского городского суда, такой вердикт вынес судья.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Мары Багдасарян Алексей Демин, пояснил, что в своей жалобе (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru») он просил отменить решение Дорогомиловского районного суда города Москвы на основании множественных нарушений.

В документе адвокат поясняет, что в отделении по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №2 ГУ МВД России по Москве отказали Багдасарян в выдаче водительского удостоверения ссылаясь на ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения».

В данной статье говорится о необходимости сдачи экзамена для получения ВУ и дается отсылка на ст. 26, в которой говорится о необходимости иметь медицинское заключение, разрешающее управлять ТС. По словам Демина, в отношении его подзащитной это незаконно. Она не должна сдавать экзамены, а, следовательно, и предоставлять медицинскую справку. На этих основаниях адвокат просил признать решение Дорогомиловского районного суда Москвы незаконным и немотивированным.

«По сути, суд фактически встал на сторону административного ответчика и вопреки закону и здравому смыслу начал самостоятельно выискивать доказательства законности решения должностного лица, чем нарушил ряд фундаментальных принципов процесса, в том числе принцип состязательности и равноправия сторон административного судопроизводства», — говорится в документе.

В свою очередь представитель ГИБДД заявил, что все все основания для отказа в удовлетворении иска у суда были.

«Из представленной ранее медицинской справки следует, что Багдасарян не может быть допущена к управлению транспортных средств из-за наличия у нее психического заболевания – эпилепсии. При получении нового медицинского заключения она намеренно скрыла этот факт», — заявил представитель ведомства.

Аккаунт Мары Багдасарян в Инстаграме

Как рассказал «Газете.Ru» Демин, председатель судебной коллегии на заседании якобы «пожурил» представителя ГИБДД и обратил внимание на явные нарушения со стороны ГИБДД, однако решил не отменять решение суда предыдущей инстанции. После этого Демин попросил об отводе судебной коллегии, ссылаясь на то, что в связи с негативным освещением личности его подзащитной в СМИ суды не могут объективно оценить обстоятельства дела, но суд отказал в его удовлетворении.

В беседе с «Газетой.Ru» Демин сказал, что дальнейшие действия зависят от желания самой Багдасарян. Он предположил, что скорее всего она захочет обжаловать решение.

«Все мы понимаем, кто такая Мара Багдасарян и чем она занимается. Я, как адвокат, понимаю, что закон должен быть един для всех. Как бы не желали отдельные личности лишить ее гражданства и похайповать на этой теме, пока она продолжает оставаться гражданкой Российской Федерации.

В связи с этим к ней применимы те же законы, которые применимы к любому другому гражданину. В отношении Багдасарян происходит произвол и его надо как-то исправлять. Понятно, что на все нарушения закрывают глаза только потому что истицей по делу является Багдасарян», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, судьи принимают такое решение из-за общественного ажиотажа.

«Вот уберите фамилию Багдасарян. Пусть там будет гражданин Х и посмотрите на нарушения. Тогда решение было бы другим. Здесь оценивается не доводы сторон, а личность», — говорит Демин.

По его словам, он неоднократно заявлял о необходимости назначить повторную экспертизу.

«Никто этого не хочет делать, потому что выясниться, что она здорова и надо будет вернуть права. Ее эпатажное поведение это другое дело. Ищите возможности ее наказывать законным образом. А права сейчас верните», — подытожил адвокат.

Напомним, как рассказывала «Газета.Ru», всеобщая «известность» пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. После них девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста.

Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя — у нее эпилепсия. После предоставленной справки действие прав стритрейсерши временно приостановили.

В мае Дорогомиловский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исковые требования Багдасарян о признании незаконным отказа в выдаче водительского удостоверения и обязании восстановить право на управление транспортным средством.

В июне Багдасарян разместила на своей странице в инстаграме пост о том, что намерена продать свой Mercedes за 7,5 млн руб.