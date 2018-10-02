«Новое покушение»: Скрипаль раскроет тайну. LIVE

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Британские власти заявили, что ответственность за инцидент скорее всего лежит на Москве. Эта версия основывалась на том, что «Новичок» разрабатывался в СССР. В отравлении Скотланд-Ярд подозревает двух россиян — Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб. Они были замечены в Солсбери в день отравления и затем спешно покинули Великобританию. Петров и Боширов даже выступили в СМИ, где опровергли свою причастность, как к работе в ГРУ, так и к инциденту со Скрипалем в целом.
Напомним, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. По заявлению правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент семейства «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания — Юлию Скрипаль выписали из больницы только 9 апреля, а ее отца почти на месяц позже, 18 мая. После этого Юлия лишь раз выступила в СМИ, заверив, что с ней и ее отцом все в порядке. Сам Сергей Скрипаль избегает контактов со СМИ.
От удара об отбойник, судя по фотографиям с места ДТП, серьезно пострадала левая, водительская сторона автомобиля. Кроме того, серьезно повреждены бампер и капот, а также передние колесо и подвеска. У машины были сняты госномера. В беседе с журналистами Скрипаль заявила, что не исключает, что это было покушение и допускает связь между ДТП и ее принципиальной позицией о ходе расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По ее словам, муж проверял балансировку, колеса и подвеску в сервисе за неделю до ДТП. После этого машина стояла во дворе, где «могли преднамеренно скрутить что-нибудь».
Авария произошла около 15.00 на Ярославском шоссе, буквально через 500 метров после въездной стелы в Московскую область. Работающая в Ярославле бухгалтером Скрипаль вместе с мужем направлялась в столицу на очередной телеэфир, посвященный на этот раз последним разоблачениям предполагаемых отравителей ее дяди Руслана Боширова и Александра Петрова. По словам женщины, они ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, когда неожиданно у легковушки лопнуло переднее левое колесо и послышался скрежет. Муж Виктории быстро среагировал: выкрутил руль вправо и машина на полном ходу врезалась в отбойник.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня в 15.00 племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль проведет брифинг на тему: «Загадочное ДТП: новое покушение на Скрипалей?». В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» Виктория расскажет подробности ДТП, в которое она попала в Подмосковье в среду, 26 сентября и ответит на вопросы журналистов.