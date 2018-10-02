«Новое покушение»: Скрипаль раскроет тайну. LIVE

От удара об отбойник, судя по фотографиям с места ДТП, серьезно пострадала левая, водительская сторона автомобиля. Кроме того, серьезно повреждены бампер и капот, а также передние колесо и подвеска. У машины были сняты госномера. В беседе с журналистами Скрипаль заявила, что не исключает, что это было покушение и допускает связь между ДТП и ее принципиальной позицией о ходе расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По ее словам, муж проверял балансировку, колеса и подвеску в сервисе за неделю до ДТП. После этого машина стояла во дворе, где «могли преднамеренно скрутить что-нибудь».