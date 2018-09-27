«Тихий ужас»: что ожидает машину из России на Украине

У многих российских граждан на Украине есть родственники и друзья, к которым они хотели бы приехать в гости. Казалось бы один из самых простых бюджетных вариантов — поехать на машине. Несмотря на неприкрытую вражду между властями двух государств границы по-прежнему открыты и никаких дополнительных ограничений для автомобилистов нет. Тем не менее, автопутешественников могут поджидать на Украине неожиданные и чаще всего неприятные сюрпризы.

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Одним из последних таких инцидентов стало происшествие во Львове.

По данным местной полиции, несколько дней назад у припаркованной машины Ford Mondeo с российскими номерами Крыма разбили стекла. В салоне 44-летний водитель обнаружил молоток, которым разбили окно и предмет, похожий на «лимонку» — гранату Ф-1.

Полицейские изъяли боеприпас и направили его на экспертизу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 «Хулиганство» УК Украины. Нападавших, как водится, ищут.

На фоне подобных историй вопрос безопасности автомобильных поездок на Украину выходит на первый план — дешевле купить авиабилеты с пересадкой, чем потом тратиться на ремонт машины или даже здоровья.

На форумах автомобилистов можно найти множество историй и советов водителей, которые поехали на Украину именно на машине с российскими номерами.

При этом большинство автомобилистов советуют ехать в соседнюю страну не напрямую, а через Белоруссию. Якобы так и все границы можно пройти значительно быстрее и легче. Да и качество самого асфальтового покрытия будет лучше.

По словам пользователя с ником minigorod, который в конце февраля из подмосковного Наро-Фоминска поехал в город Коростень Житомирской области, граница России и Белоруссии – лишь формальность: никаких пунктов таможни и проверок не было. Автор при этом нахваливал дорожное покрытие в соседней стране. При выезде из страны даже выходить из машины не пришлось, а на границе все оказались достаточно доброжелательными. Автомобилист отметил симпатичных девушек в форме.

Нейтральная полоса между границами Белоруссии и Украины это «тихий ужас». Водителю было очень жалко подвеску своего Ford и ехал он со скоростью 20-30 км/ч. На украинском пропускном пункте красивых девушек уже не было, а были только суровые мужчины с автоматами. Пришлось все-таки выйти из машины, чтобы «побегать по окошкам и отсканировать пальцы». Напомним, что с 1 января 2018 года на всех участках украинской границы действует биометрический контроль и предоставление отпечатков пальцев — обязательная процедура.

Однако водители утверждают, что какого-то специфичного отношения на границе не ощущается: «Никто не тычет в лицо и не кричит «москаль»!».

Важный аспект путешествия на Украину для российских мужчин старше 18 лет – необходимо нотариально заверенное приглашение от того, к кому в гости едет автомобилист. Именно благодаря ему шансы попасть в страну значительно повышаются. Если родственников и знакомых нет, необходимо будет доказать свою финансовую состоятельность — наличные деньги на срок поездки или выписка из банка, а также показать бронь отеля. Без всего этого, если просто поехать «наобум», попасть в страну российским мужчинам с большой долей вероятности не удастся.

Также следует помнить, что на Украину попасть можно только по загранпаспорту, по обычному российскому уже давно никто не пропустит.

После границы ближайшие 80 км трассы были в весьма плачевном состоянии. В итоге вся дорога составила 900 км и 15 часов в пути. По словам автомобилиста, самое сложное – участок дороги на Украине, где водитель очень устает от плохого покрытия. Во время остановки на одном из постов двое военных интересовались куда автомобилист направляется, а после этого предупредили о плохих дорогах. Автомобилист рассказывает, что его ни разу не остановили на посту ДПС, хотя машину с российскими номерами «провожали взглядом». Через какое-то время водитель увидел, что за ним едет машина с включенными мигалками.

Остановившись, полицейские сообщили автомобилисту, что он не туда свернул и решили объяснить, как правильно проехать, а «не наматывать круги». Отзывчивые полицейские даже разрешили при них «аккуратно» развернуться через две сплошные.

Также на форумах автомобилистов можно найти истории тех, кто все же решил поехать напрямую из России на Украину. Автомобилисты жалуются на слишком подробный досмотр и наглое поведение сотрудников на российской границе.

Автор поста NavvaN утверждает, что его машину буквально «вывернули», досмотрели каждый уголок и подробно расспрашивали куда он едет и зачем. Между тем, по его словам, на украинской границе автомобилиста встретили с улыбками и провели всего небольшую проверку и пожелали счастливого пути.

Оберег от бед

Автомобили с российскими номерами на Украине сейчас встречаются крайне редко. Но повышенного внимания со стороны местных жителей не чувствуется: многие стараются жить своей жизнью и не лезть в политику.

Однако до поездки на Украину стоит учесть один важный нюанс: если в машине есть георгиевская ленточка, то ее нужно снять. Этот символ с прошлого года официально запрещен в стране и действует на некоторых украинцев как красная тряпка на быка. Так в центре Киева активисты заметили BMW с российскими номерами из Санкт-Петербурга. По всей видимости кто-то из местных жителей решил подробно изучить, что находится в салоне автомобиля и заглянул в окно.

Между передними сиденьями в машине лежали личные вещи: провода, ручки, визитки и, к всеобщему ужасу проходящих мимо автомобиля – георгиевская ленточка, кусочек которой торчал из этой небольшой кучки. После этого прохожие стали фотографировать машину и находящийся в ней предмет, а также сняли видео «BMW-провокатор в центре Киева», которое позже появилось в сети.

Активисты вызвали полицию и стали требовать, чтобы водителя немедленно задержали. Однако во время разговора украинцев с полицией, владелец иномарки видимо спрятал ленточку, после чего его спокойно отпустили под негодующие взгляды активистов. Этому автомобилисту еще повезло — нередко фотографиями дело не ограничивается – машине могут разбить стекла и проколоть колеса.

Поэтому автомобилисты стали вешать в салон автомобиля своего рода «обереги» — российский, украинский и белорусский флаги. Часто встречаются и просто украинские.

Несколько лет назад на фоне потери Крым и «горячей» фазы конфликта на Донбассе ситуация с российскими автомобилями была куда напряженнее. Тогда на те машины, которые были перерегистрированы в Крыму велась настоящая охота. На Украине такие автомобили арестовывали и отправляли на штрафстоянку, как двойника, так как по базам Украины она имела другие номера.

На фоне массового ареста «крымских» машин, на Украине неожиданно пошли на встречу жителям полуострова. В 2016 году появилась инициатива, согласно которой на границе Крыма и Херсонской области автомобилисты могли сдать на хранение свои госномера, а вместо них на время поездки устанавливать номера украинского образца. Но сам механизм этой процедуры так и не разработали и идея осталась лишь на бумаге.