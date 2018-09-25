Шалость не удалась: гаишнику аукнулся липовый протокол

В Воронежской области СК возбудил уголовное дело на бывшего сотрудника ГИБДД за фальсификацию доказательств.

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Сам инцидент произошел еще в декабре 2017 года. По данным следствия, сотрудник ДПС остановил машину, за рулем которой находился 33-летний житель Северной Осетии.

Тогда инспектор не нашел никаких нарушений и позволил мужчине ехать дальше. Однако вскоре водитель, уже приехавший в Северную Осетию, получил «письмо счастья» из Воронежской области. Якобы он отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения,

совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, и теперь должен явиться в мировой суд. Наказание по данной статье влечет наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Шокированный водитель не понимал, как такое могло произойти.

Как оказалось, протокол был составлен с нарушениями: без понятых и, естественно, без самого водителя, поэтому из-за процессуальных нарушений суд не лишил водителя прав.

Между тем после выявленных нарушений делом заинтересовался СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, в отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств)»,

— говорится в сообщении пресс-службы на сайте СУ СК РФ по Воронежской области. Наказанием по данной статье может быть штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Какие-либо подробности в региональном СК пояснять наотрез отказались, отметив в разговоре с «Газетой.Ru», что вся информация, которая не противоречит ходу следствия, и так уже изложена в сообщении на сайте.

Как сообщают местные СМИ, инспектора уже уволили со службы.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что такие ситуации, когда инспектора после фальсификации все же привлекают к ответственности, возникают крайне редко.

«Это явление достаточно штучное. Проблема заключается в том, что водителю приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что сотрудник полиции сделал что-то не так.

Это такие знаковые дела, с помощью которых ставят на место нерадивых сотрудников полиции, которые в погоне за «палками» идут на любые ухищрения. То есть в каком-то виде палочная система все же существует. Полицейским приходится отчитываться, сколько водителей и за какие нарушения они поймали. Обычно же суды очень неохотно встают на сторону водителя в плане таких нарушений: медосвидетельствование, основания для медосвидетельствования, факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения, вызов понятых в суд и так далее. Есть определенное количество дел, в которых суд не особо хочет выяснять все детали и просто доверяет материалам дела, считая, что там не может быть нарушений», — поясняет Аманлиев.

Адвокат пояснил, что скорее всего гаишник остановил водителя с прицелом на то, что тот приехал из другого региона и вряд ли вернется, чтобы доказывать свою невиновность. Однако многие водители упускают тот факт, что в случае возникновения подобной ситуации они могут написать заявление и попросить суд рассмотреть дело по месту жительства.

Составлять протоколы задним числом, отмечает адвокат, не так распространено, так как это уголовное преступление: подлог и фальсификация. На это идут самые отчаянные сотрудники полиции, которые думают, что им все нипочем. Аманлиев подчеркивает, что не каждый инспектор занимается подобными вещами, ведь любое нарушение может легко всплыть в СМИ или соцсетях.

В свою очередь юрист коллегии правовой защиты автовладельцев Александр Рыбалко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в данном случае виновата сама система, которая толкает инспекторов на нарушения, а потом сама же может и наказать. Эксперт также указывает, что инспекторов все же крайне редко привлекают к ответственности.

«Такие случаи, когда водителя оправдывают, а инспектора привлекают к ответственности, происходят крайне редко. Обычно только тогда, когда это становится достоянием гласности. Потому что последнее время суды всех уровней стали защищать недобросовестных сотрудников ДПС, которые предоставляют в суд явно сфальсифицированный административный материал.

Я каждый день участвую в судебных заседаниях и мне лично судьи говорят о том, что дано указание не прекращать производство по делам, особенно за оставление места ДТП, невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление ТС в состояние опьянения и отдавать это на откуп судьям Верховного суда. Однако и там зачастую не читают жалоб. Я считаю, что это безобразие. Это полный паралич судебной власти», — утверждает Рыбалко.

Эксперт пояснил, что такая ситуация сложилась после внесения в уголовный кодекс поправок, согласно которым уголовная ответственность предусмотрена не только за фальсификацию материалов гражданских и уголовных дел, но также и дел об административных правонарушениях. Поэтому судьи вынуждены под любым предлогом оставлять вердикт в силе или выносить обвинительное постановление. В противном случае, если они оправдывают человека, то постановление уже является доказательством фальсификации, что дает право на возбуждение уголовного дела.

Как рассказал Рыбалко, он чуть ли не каждый день сталкивается с нарушениями со стороны сотрудников ГИБДД, однако судьи только разводят руками и ничего сделать не могут.

«Судьи говорят, что не могут прекратить производство по делу, и утверждают, что им «оправдательную» квоту дают только к концу года, чтобы у них не была полностью обвинительная статистика. Поэтому в конце года шанс оправдательного приговора значительно выше», — рассказал эксперт.