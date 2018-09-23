Дороги смерти: аварийность снова бьет рекорды

ГИБДД России подвела статистические итоги августа. Последний месяц лета, побив печальный «рекорд» июля оказался самым трагичным с начала года по числу погибших и раненых. Кстати, схожая картина наблюдалась и в 2017-м – тогда именно август оказался самым аварийным в году.

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В общей сложности за истекший месяц на дорогах России произошло 16,3 тысячи тяжких ДТП, в которых 1851 человек погибли или еще 21,2 тысячи пострадали. Впрочем, даже такие страшные цифры оказались скромнее прошлогоднего «черного» августа, когда число жертв перевалило за 2 тысячи, а раненых было почти 22,4 тысячи.

В общей сложности в 102,7 тысяч тяжких ДТП (105 тысяч за восемь месяцев 2017-го – «Газета.Ru») с начала года погибли 10855 человек (11550 погибших в 2017-м) и еще более 131,8 тысяч – что соответствует населению таких городов как Кисловодск или Домодедово — получили различные ранения (почти 135 тысяч в 2017-м).

Таким образом, несмотря на наметившийся в последние годы устойчивый тренд на снижение количества погибших и раненых на дорогах, текущие показатели пока эту тенденцию пока не совсем подтверждают и о существенном, кардинальном снижении аварийности, к чему так стремятся в ГИБДД и правительстве, пока речи не идет.

Тем не менее, если верить статистике Госавтоинспекции, то по некоторым категориям ДТП снижение по сравнению с прошлым августом оказалось очень значительным.

Так, в минувшем месяце в ДТП с участием пьяных водителей погибли 160 человек и более 1,5 тысяч получили ранения. Цифры кажутся страшными, но в прошлом августе они были значительно ужаснее – 528 погибших и более 2,5 тысяч раненых. За счет чего произошло такое радикальное снижение пока не совсем ясно.

Тем не менее, заметно улучшение ситуации по «пьяным» авариям. С начала года в них погибли чуть больше двух тысяч человек, а за тот же период прошлого года – почти три тысячи. Число раненых также сократилось – с 13,6 тысяч до 11,7 тысяч человек.

Заметное снижение наблюдается и в «смежной» категории аварий, где водители отказывались от медосвидетельствования.

Аварий с участием автобусов в нынешнем августе также стало меньше. В общей сложности в 482 серьезных происшествиях погибли 34 человека и еще 723 пострадали. Год назад количество тяжких ДТП было примерно таким же – 478, но погибли в них 43 человека и еще 755 получили ранения.

Из-за технически неисправных транспортных средств в последнем летнем месяце произошло более 600 тяжких аварий, в которых погибли 97 человек и еще около 1000 получили серьезные травмы.

В августе 2017-го картина была примерно такой же. В общей сложности с начала года из-за этого погибли уже почти 600 человек и более 5,5 тысяч получили ранения.

Надеяться на улучшение ситуации в ближайшее время не приходится – после передачи процедуры техосмотра «частникам» сотни тысяч автомобилистов попросту покупают диагностическую карту без реального осмотра машины и в таких условиях ни о каком реальном контроле за исправностью автотранспорта с чьей-либо стороны речь не идет.

На фоне снижения показателей во многих категориях учетности бросается в глаза бурный рост количества тяжких ДТП с участием молодых водителей.

В минувшем августе таких аварий было зафиксирована без малого тысяча, в них погибли 85 человек и еще более 1,4 тысяч пострадали. В прошлом году, хотя тот месяц в целом был более «аварийным», таких ДТП было всего 478 при 43 погибших и 755 раненых.

Напомним, что согласно планам российских властей, прописанных в утвержденной в этом году новой стратегии безопасности дорожного движения, к 2024 году смертность на российских дорогах должна заметно снизиться по сравнению с текущими показателями.

В документе нет конкретных целевых показателей по числу погибших или раненых, но есть один конкретный ориентир, так называемый показатель социального риска. По планам властей к 2024 году число погибших в ДТП не должно превышать четыре человека на 100 тыс. населения.

С учетом того, что в 2017 году этот показатель составил примерно 13 погибших на 100 тыс. человек (население 146,8 млн), то смертность в ближайшей шестилетке планируется снизить в разы.