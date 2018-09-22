Попала под каток: Lada не ушла от погони

По данным областного управления МВД, авария, жертвами которой стали четыре человека, произошла в 03.48 в Тамбове на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской.

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«Автомобиль Lada Priora за рулем которого находился 21-летний молодой человек на освещенном участке дороги с установленными дорожными знаками о проведении ремонтных работ допустил столкновение с катком для укладки асфальта. В результате ДТП водитель Priora и трое пассажиров скончались на месте ДТП. Четвертый пассажир легкового автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу имени Ар. Луки», — говорится в сообщении ведомства.

Никакой другой информации, в том числе и о возбуждении уголовного дела по факту аварии, в МВД пока не предоставили.

Между тем, в субботу днем появились сообщения, что и пятый пассажир Lada скончался от полученных травм.

На видеозаписи трагедии, появившейся в местных СМИ и соцсетях, видно, что дорожники занимаются укладкой асфальта на хорошо освещенном участке, у спецтехники включены спецсигналы и все автомобили проезжают этот участок на минимальной скорости.

Внезапно в каток, который утрамбовывает свежий асфальт, врезается легковушка – машина, двигавшаяся по крайне правой полосе, где и проходили работы, появилась в кадре буквально из ниоткуда буквально за долю секунды и через мгновение превратилась в кусок искореженного металла. Кстати, сам импортный асфальтоукладчик, судя по фото, вообще никаких повреждений не получил.

Столько внезапное появление в кадре объясняется гигантской скоростью Lada Priora.

По данным местных СМИ она разогналась до 180 км/ч. В момент аварии легковушку преследовал наряд ДПС, полицейский автомобиль с включенными спецсигналами появляется в кадре спустя несколько секунд после столкновения.

По предварительным данным погибшие, помимо водителя в салоне находились молодые люди, в том числе 17-летний юноша, могли быть пьяны и, скорее всего, проигнорировали требование полицейских об остановке.

Как выяснила «Газета.Ru», за рулем Lada находился 21-летний Владимир Ларин. Молодой человек недавно приобрел автомобиль и, скорее всего, имел небольшой стаж вождения. Судя по его странице в соцсети «ВКонтакте», в интернет Ларин заходил за полчаса до гибели. Среди фотографий в альбоме погибшего можно заметить и ту самую черную Priora. Сам Ларин, недавно отслуживший на флоте, в последнее время часто фотографировался с друзьями, среди которых, по всей видимости, были и те, кто погиб с ним минувшей ночью.

При этом, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, работавшие на укладке асфальта дорожники родились буквально в рубашке – Lada каким-то чудом никого из них не задела, да и водитель катка, видимо, не пострадал.

Скорее всего, по факту аварии уже в субботу будет возбуждено уголовное дело — уже в рамках расследования следователи с помощью экспертиз досконально разберутся в причинах случившегося, а заодно и определят, был ли водитель Lada пьян.

К утру на месте ДТП собралось много местных жителей. Трагический инцидент вызвал заметный резонанс как в российских СМИ, так и в соцсетях.

Многие интернет-пользователи упрекают погибших в безрассудном поведении, отмечая, что они сами виноваты в случившемся.

«Люди вроде молодые погибли, но мне не жалко совсем,

— написал в комментарии к посту об аварии Дмитрий Супрун. — Таких уродов, как водитель, да я думаю и пассажиры были довольны этим, иначе ключи бы забрали, на давая сесть за руль пьяному уроду. Какая жалость тут может быть? Он людей угробил, хотя они также были по сути к этому готовы, раз поехали чудить.

Благо, что на пути оказался каток, а не другая машина или дорожный рабочий. Каждый из нас мог ехать на авто по перекрестку Пролетарская — Мичуринская, где этот урод несся и ничего бы он не смог сделать, если бы кто-то оказался на пути. Жертв было бы больше и причем совсем невинных.

Мало кто помнит, но в июле 2012 года на Карла Маркса такие же отморозки, уходя от полиции влетели в ВАЗ-2107, которая ехала спокойно по правилам. Убили двух моих друзей, которые должны были поженится через месяц, теперь их нет».

Впрочем, многие комментаторы, напротив, призывают не навешивать ярлыков, дождаться разбирательства, а пока выразить соболезнования родным погибших.