Дохлый номер: гаишникам запретили снимать госномера

Президент России Владимир Путин запретил инспекторам снимать госномера с автомобилей, а также уточнил полномочия ГИБДД при проверке автошкол.

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Соответствующий указ «О внесении изменений в положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения был подписан 15 сентября и вступил в силу в тот же день. Документ был опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь инспекторы не имеют права снимать госномера с автомобилей. Примечательно, что подобный запрет был закреплен в КоАП еще в 2014 году, и теперь норму продублировали еще и в указе.

В измененной редакции указа президента №711 уточнены права Госавтоинспекции. В частности, пунктом «ж» документа до сих пор была предусмотрена возможность запрета «эксплуатации автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе со снятием государственных регистрационных знаков».

Теперь возможности снимать номера у инспекторов не будет: эта строчка из указа была исключена.

Ранее снятие госномеров применялось сотрудниками ГИБДД при чрезмерной тонировке, управлении автомобилем без страхового полиса ОСАГО и других нарушениях.

Как пояснил «Ъ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков, закрепление меры ничего не меняет.

«С момента принятия поправок ни разу никто номера не снимал, так что сейчас указ просто гармонизировали с КоАП», — считает Лысаков.

При этом Госавтоинспекция сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».

Также этим же указом устанавливаются полномочия ГИБДД при проверке учебно-материальной части и программ подготовки автошкол.

Часть изменений несет исключительно технический характер. Теперь МВД имеет право участвовать в разработке не только проектов нормативных актов в области безопасности движения, но и в техрегламентах и «документах по стандартизации».

Уточнено также, что ГИБДД теперь имеет право выдавать свидетельства о соответствии транспортных средств с внесенными изменениями в конструкцию требованиям безопасности. Речь идет о тех свидетельствах, которые выдаются тем автомобилистам, установившим на свой автомобиль газовое оборудование, дополнительные сиденья или внедорожные аксессуары: лебедку, большие колеса, усиленные бамперы и другое — документ является подтверждением того, что машина может быть выпущена на дорогу и не несет опасности.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что номера с автомобилей инспекторы уже не снимают на протяжении четырех лет.

«Это юридически ничтожная корректировка. Никто не снимает номера уже четыре года. Просто сейчас заметили, что существует расхождение в нормативно-правовом акте и решили «подчистить хвосты», вот и все», — пояснил Шкуматов.

Активист рассказал, что все началось еще с 2013 года. Тогда была распространена схема мошенничества с номерами. Их крали, а затем вымогали у автомобилиста деньги. Поскольку многие не хотели обращаться в ГИБДД, стоять в очереди и платить госпошлину, им было гораздо легче отдать некую сумму мошенникам. Чтобы устранить такой «бизнес» в ГИБДД решили сделать послабление, разрешив автомобилистам изготавливать госномера у частников. Однако позже эта история и потянула за собой бессмысленность такого наказания, как снятие госномеров. Водитель после этого без проблем мог поехать и сделать новые знаки. Тем более упразднение этого наказания снимала с сотрудников Госавтоинспекции еще одно обязательства: хранение и ответственность за снятые госномера, ведь для инспекторов это была своеобразная «эпопея». Поэтому в ГИБДД поспешили в 2014 году отказаться от такой меры и закрепили норму в КоАП. А уже сейчас прописали в указе.