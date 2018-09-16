Запинал до «условки»: гаишника наказали за избиение байкера

Курчатовский районный суд города Челябинска вынес приговор бывшему сотруднику ДПС 30-летнему Евгению Смолину за избиение мотоциклиста после ДТП.

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Скандальный инцидент произошел еще в июне и вызвал огромный резонанс.

В сеть попала видеозапись с регистратора одного из автомобилистов. На кадрах видно, что на противоположной стороне участка автодороги «Меридиан» инспектор ногами избивает мотоциклиста. Усмирить гаишника не могут даже подбежавшие на помощь очевидцы.

Как выяснилось позже, мотоциклист Дмитрий Парфиненко ехал на байке без номеров, чем и привлек внимание инспекторов. Однако останавливаться по первой просьбе не стал, после этого и началась погоня. На кадрах с камер видеонаблюдения, расположенных на разных улицах, видно, что байкер не торопился сбавить скорость и пытался скрыться.

Однако позже Парфиненко не вписался в поворот, и его выбросило на трамвайные пути. Преследовавшие его сотрудники ДПС также не справились с управлением. Денис Мирасов, управлявший служебным мотоциклом, получил многочисленные травмы: переломы обеих ног и руки и закрытую черепно-мозговую травму.

По всей видимости, тогда его коллега Смолин решил наказать Парфиненко самостоятельно. Он подошел к мотоциклисту, у которого были сломаны пальцы рук, и начал избивать его ногами на глазах у проезжавших мимо автомобилистов и пассажиров трамваев.

Однако Парфиненко утверждает, что все было совершенно иначе. По словам байкера, ему до сих пор непонятно, почему его стали преследовать.

«Я — водитель Honda, участник ДТП на Свердловском. Права есть, мот не угнанный, ехал спокойно. Не вписался в поворот, падение, несколько кувырков по шпалам, которые торчат, как лезвия на тёрке. В итоге открытый перелом левой руки в двух местах, торчат кости, кисть раздроблена, вторая висит, колено разбито, кровь течет как из крана.

Подбегает второй ДПСник и начинает запинывать, я даже встать не могу, отбил правую почку. Было очень много свидетелей, он это делал при них. Проезжало два трамвая, все все видели.

Потом поналетело начальство, очевидцы помогали грузить доблестного сотрудника, а меня перетащили парень и девушка из «скорой». Как-то так», — рассказал Парфиненко в соцсетях.

После публикации скандального видео в местных СМИ инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Началась служебная проверка в ГИБДД, а также доследственная проверка в региональном СК.

По результатам Смолин был уволен со службы, также ему было предъявлено обвинение по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ «превышение должностных полномочий». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника ДПС регионального управления МВД РФ Евгения Смолина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Осужденный в ходе расследования уголовного дела признал вину в совершенном преступлении.

Приговором суда 13 сентября Смолину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы регионального СК.

Между тем некоторые пользователи соцсетей сочли наказание достаточным и считают, что в данном случае не правы оба участника конфликта: байкер уходил от погони, подвергая опасности других участников дорожного движения. Другие наравне с этим утверждали, что несмотря на это, ничего не давало права гаишнику избивать и без того пострадавшего в ДТП Парфиненко.

Нашлись и те, кто «пожалел» Смолина, предполагая, что он рассчитывал на выговор, а из-за резонанса получил условный срок.