«Смотри, гад, что ты наделал!»: пьяный гонщик разметал пешеходов

Новое резонансное ДТП на Украине шокировало всю страну. Авария произошла еще в субботу вечером в курортной зоне Одессы на Фонтанской дороге.

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Водитель BMW на регулируемом перекрестке на большой скорости влетел в автомобиль Skoda, после чего немецкую иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди.

В сети появилось видео с регистратора одного из водителей, который стал очевидцем ДТП. На кадрах видно, что автомобиль подъезжает к светофору, который на тот момент показывал запрещающий сигнал.

«Загорелся зеленый свет, мы начали движение. Зеленый свет уже горел несколько секунд, и тут на свой красный пролетает машина, а выезжающая с противоположной стороны на зеленый ее ударяет. BMW откидывает и она сбивает людей на пешеходном переходе. Пролетев 150 метров, останавливается на трамвайных путях», — объяснил очевидец Денис.

По его словам, все находившиеся рядом водители тут же, не сговариваясь, бросились кто к потерпевшим, кто к водителю BMW, который попытался скрыться. От него якобы пахло алкоголем. «Девушка-пассажир тут же начала кому-то звонить и просить, чтобы выручали. Свидетели задержали водителя», — рассказывал сразу после аварии местным СМИ Денис.

По словам очевидцев, водитель BMW ехал на скорости не менее 100 км/ч.

Не дожидаясь полиции свидетели страшного ДТП хотели линчевать водителя. Очевидцы привели водителя на место аварии, где лежали погибшие и раненые и кричали ему: «cмотри, гад, что ты наделал!».

СМИ сообщают, что прибежавшие люди избили водителя BMW так, что полиция без оказания медицинской помощи отказалась везти его в управление.

Позже на место аварии приехали знакомые водителя и, по всей видимости, они являлись членами «BMW-клуба».

Сам автомобиль и госномер ВН1735НІ хорошо известен жителям города – машина регулярно участвовала в уличных гонках, а за рулем находился 27-летний Олег Семиренко. Участник ночных часто выкладывает соответствующие фото- и видеоотчеты в соцсетях. Однако на данный момент всего аккаунты удалены.

Несмотря на это, в сети можно найти несколько видео с его участием.

На одном из них запечатлен момент старта уличной гонки. На другом, которое было выложено почти год назад, водитель автомобиля сначала дрифтует на трассе, а потом разгоняется до скорости 250 км/ч – на кадрах четко видна стрелка спидометра.

В результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Между тем в СМИ появлялись сообщения о трех жертвах. Утверждалось, что мужчина, получивший серьезные травмы, погиб в машине скорой помощи по дороге в больницу. Однако эту информацию опровергли в полиции.

Как выяснилось позже, в аварии погибли 55-летняя Алла Брятко и 52-летний врач-массажист Сергей Каминский.

Мужчина занимался реабилитацией тяжелобольных. Некоторое время считалось, что он все же остался в живых. И.о. главного врача поликлиники №20 Одессы, в которой работал мужчина, Зинаиде Телятниковой позвонили после ДТП и сообщили, что Каминский попал в аварию и ему срочно требуется переливание крови. Однако после того, как женщина перезвонила, чтобы узнать о состоянии врача, ей сообщили, что Каминский погиб сразу, и, видимо его спутали с тем мужчиной, который получил тяжелейшие травмы.

Брятко работала менеджером по продаже косметики в одной из аптек города.

Авария произошла на глазах ее мужа, который шел ее встретить, чтобы жена не шла в темноте. По его словам, Брятко была в белой куртке и после того, как машина ее сбила, она приподнялась, села и посмотрела по сторонам. В этот момент муж подумал, что жена останется в живых. Однако женщина скончалась от полученных травм.

Кроме того, травмы получила 20-летняя пассажирка BMW и 30-летняя женщина, которая стояла на обочине. Также пострадал курсант, который с переломами ног был доставлен в военный госпиталь. Еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в Еврейскую больницу с множественными переломами конечностей. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему ампутировали часть предплечья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

После этого на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что суд арестовал Семиренко без права внесения залога.

«По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу без права на залог 27-летний водитель BMW, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября», - говорится в сообщении.

Аргументируя необходимость отправить подозреваемого под стражу, прокурор Анатолий Русу заявил, что Семиренко может влиять на свидетелей и ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный свет и ездил без прав.

Результаты освидетельствования подозреваемого на предмет алкогольного или наркотического опьянения в суде предоставлены не были. Между тем на своей странице в фейсбуке экс-советник председателя полиции Одессы Владислав Сердюк сообщил, что в момент ДТП Семиренко был пьян.

«По имеющейся информации,экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, убившего 8 сентября на 6-й ст. Фонтанской дороги двух человек.

Таким образом: алкоголь, красный свет, значительное превышение скорости, прошлые «подвиги», зафиксированные админпротоколами, трупы. Что еще нужно для обвинительного приговора?», — заявил Сердюк.

Не первое ДТП

Как оказалось, это не первый подобный инцидент с участием Семиренко. Как сообщили местным СМИ в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, весной 2017 года Семиренко попал в аналогичную аварию. Он столкнулся с автомобилем Toyota Yaris, после чего также вылетел на остановку общественного транспорта, которая, по счастливой случайности была пуста. Тогда в ДТП никто не пострадал и в полиции предположили, что по каким-то причинам Семиренко не понес наказания.

«Его BMW мчался на скорости около 200 км/час, хотя в полицейском протоколе почему-то указано, что скорость авто не превышала 60 км/час. Помимо прочего, навстречу нарушителю тогда пошли и в Суворовском районном суде, закрыв дело об административном правонарушении сугубо по формальным основаниям - в связи с истечением на момент рассмотрения дела сроков наложения административного взыскания», - отметили в полиции.

Как констатировали в главке, «водитель-нарушитель остался безнаказанным и продолжал систематически нарушать правила дорожного движения, более того, постоянно участвовал в незаконных автогонках по улицам Одессы».