«Меня посадят – буду сидеть»: режиссер Коляда обвиняется в наезде

В Екатеринбурге в Кировском районном суде прошло первое заседание по делу о резонансном ДТП с участием драматурга Николая Коляды и бывшего полицейского. Однако оно оказалось достаточно коротким, так как в суд не смог явиться адвокат подсудимого. В связи с этим заседание было перенесено. Несмотря на подписку о невыезде, суд разрешил театральному режиссеру слетать на премьеру спектакля в Болгарию.

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Ранее ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Целый год я ходил к следственным органам. Три тома толстых, четыре экспертизы — выяснялось, кто же виноват в этой аварии.

Одна экспертиза утверждает, что я не виноват. Три экспертизы, в том числе московские, утверждают, что я виноват. В итоге я стал обвиняемым. Я не гнал — клянусь.По статье по этой два года заключения. Значит, меня посадят – буду сидеть. По «Скайпу», может быть, буду вести репетиции

– не знаю», – рассказал Николай Коляда местным СМИ.

Кроме того, драматург был возмущен, что Генералов не подошел к нему, чтобы решить дело «по-мужски и без всего этого». Сам истец разговаривать с журналистами отказался.

Напомним, что резонансное ДТП произошло еще 10 июля 2017 года. Коляда возвращался с дачи по дублеру Сибирского тракта в Свердловской области на своем автомобиле Hyundai Santa Fe. В районе 19-го километра трассы в то время рабочие меняли асфальт и сняли дорожное покрытие с правой стороны дороги. Как ранее сам режиссер рассказывал «Газете.Ru», он решил перестроиться влево, чтобы проехать по хорошей дороге и включил поворотник.

Однако тогда шел дождь и на скользком дорожном покрытии его занесло. В этот момент на большой скорости в него влетел Renault Duster. От удара Hyundai отбросило метров на 100 – машина улетела в кювет и перевернулась на левый бок. Все окна разбились.

По словам Коляды, ему удалось выжить только благодаря тому, что он был пристегнут. Но он отметил, что из-за сложных погодных условий ехал медленно – примерно 40-50 км/ч.

После случившегося Коляда вылез через разбитое лобовое стекло и побежал ко второй машине, чтобы убедиться, что там все живы. По словам режиссера, после этого приехала «скорая» и медики сообщили ему, что серьезных травм никто не получил – у всех диагностировали ушибы мягких тканей.

Через 10 дней после аварии режиссера вызвал к себе следователь и сообщил, что у одного из пострадавших – бывшего сотрудника ГИБДД из Москвы Кирилла Генералова – врачи якобы диагностировали серьезные повреждения позвоночника, и что теперь необходимо проводить медицинскую экспертизу, которая оценит тяжесть вреда здоровью, который получил пассажир внедорожника Duster. Драматург подписал все необходимые документы, после чего ему позвонил сам Генералов.

По словам Коляды, бывший гаишник кричал на него матом и требовал заплатить полтора миллиона рублей, пугая колонией-поселения.

После этого драматург посоветовался с адвокатом и следователем. Специалисты посчитали, что в качестве компенсации будет достаточно 200 тысяч рублей. Однако Генералов суммой оказался недоволен.

Первого сентября 2017 года в ГУ МВД России по Свердловской области по факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы».

Тогда Коляда проходил по делу в качестве свидетеля.

Позже позицию Генералова опубликовало местное издание E1.ru. Он утверждал, что после аварии врачи диагностировали у него перелом позвоночника и «вкрутили болты», на иждивении у мужчины, по его словам, находятся двое несовершеннолетних детей, а «всем известный Николай Владимирович Коляда даже ни разу не поинтересовался его здоровьем».

По словам экс-гаишника, режиссер после аварии якобы признал вину, однако потом в объяснении полицейским указал, что невиновен.

В то же время юристы, к которым обратился Коляда, не исключают, что ответственность за эту аварию может быть возложена на дорожников, которые сняли асфальт с трассы, не предупредив об этом водителей дорожными знаками.