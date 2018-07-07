Ё-мобиль доехал до покупателя

Объявление о продаже прототипов автомобилей опубликовано на сайте auto.ru неким Антоном Сергеевичем из Минска 5 июля и с тех пор набрало уже пять тысяч просмотров. Всего, судя по опубликованным фотографиям, на продажу выставлены фотографии трех пятидверных кроссоверов, фургона, хэтчбека и электрокара Crossback EV.

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«Продаются прототипы, построенные компанией Ё-инжиниринг в период с 2010 по 2014 г. На каждый автомобиль есть подборка исторических фотографий. Более подробная информация и больше фото по запросу. Автомобили в различном состоянии, возможна доукомплектация и переоборудование. Цена зависит от состояния и комплектности автомобиля», — написал автор объявления.

С большой долей вероятности цена в 5 млн рублей является общей для всех автомобилей и имеет статус некоего примерного ориентира. Получить больше информации у продавца оказалось затруднительно — по указанному в объявлении телефону никто не отвечает.

Впрочем, некоторые предположили, что 5 млн — цена лишь за один экземпляр, а именно подробно «расписанный» в объявлении полноприводный гибридный пятидверный хэтчбек красного цвета с объемом двигателя 0,8 литра и мощностью 60 л.с. Судя по объявлению, он имеет одного владельца, пробег две тысячи километров и не требует ремонта. Несмотря на бесспорную уникальность модели, весьма маловероятно, что продавец может просить за нее в десятки раз больше ее когда-то заявленной примерной стоимости в 400 тысяч рублей.

Интересно, что именно в Минске находилась штаб-квартира компании. Первоначально разработку городского гибридного автомобиля вела белорусская компания «Яровит», отделившаяся от МАЗа. Позже в проект включился российский бизнесмен Михаил Прохоров.

В итоге ходовых машин под проект «Ё-мобиль» было создано несколько.

Несколько показывали во время презентации на Дмитровском полигоне: четыре-пять машин были оранжевого, белого, салатового и серого цветов, еще две были красно-черной окраски — одна из них досталась главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, вторая — самому Прохорову.

Было создано два типа автомобилей: знаменитый бордовый концепт-кар, который показывали во Франкфурте, и второе поколение.

По слухам, все ранние модели утилизировали — просто сожгли. Эта участь постигла и концепт, показанный во Франкфурте.

По оценке автомобильного эксперта, бывшего пиарщика бренда «Ё-мобиль» Игоря Сирина, на ходу может быть всего порядка шести автомобилей, остальные же — просто машинокомплекты, и использовать их по прямому назначению невозможно. Также эксперт назвал сумму в пять млн рублей, «мягко говоря, запредельной».

«Существуют редкие модели умерших европейских марок, но у них была своя долгая история, и эти экземпляры, безусловно, обладают музейной ценностью. О «Ё-мобиле» такого сказать нельзя. Образец на ходу еще можно продать за миллион. Но отдавать за это 5 млн никто не будет», — уверен Сирин.

Напомним, что амбициозный и изрядно нашумевший в свое время проект стартовал еще в апреле 2010 года, когда миллиардер Михаил Прохоров объявил о разработке народного и при этом технически инновационного автомобиля с уникальной гибридной силовой установкой.

В декабре того же года были представлены образцы будущего автомобиля в трех вариантах кузова: фургон, кросс-купе, хетчбэк. В 2011 году начался сбор предзаявок на будущий автомобиль: их число в общей сложности превысило 200 тыс. Производство машин должно было начаться в 2012-м, однако неоднократно переносилось вплоть до 2014 года.

В начале 2014 года проект был закрыт из-за отсутствия перспектив с точки зрения рентабельности.

Реальная продажная цена машины с учетом рыночной конъюнктуры, по расчетам, составила бы примерно 1 млн руб., хотя первоначально планировалось, что стоимость автомобиля не будет превышать 400 тыс. руб.

В итоге Прохоров продал все наработки институту НАМИ за символическую плату в €1, хотя сам вложил в проект €150 млн. Тогда бизнесмен пояснил, что не имел морального права продать проект зарубежным компаниям. Недостроенный завод под Санкт-Петербургом, на котором должны были производиться «Ё-мобили», Прохоров также собирался продать.

Одним из обладателей готового экземпляра кроссовера «Ё-Crossback EV» стал Владимир Жириновский, которому уже после завершения проекта его подарил лично Прохоров. Несколько лет машина простояла в гараже, после чего пришла в негодность.

«Он стоит без движения. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — пояснял Жириновский. Он похвастался журналистам, что всего в мире существует три таких автомобиля. По словам Жириновского, один из них находится у «создателя» — Михаила Прохорова, о судьбе третьего экземпляра ему ничего не известно.

Судя по всему, именно третий, последний экземпляр модели и выставил на продажу Антон Сергеевич.

Год назад Жириновский даже обратился к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой починить подаренную машину. В свою очередь, Рогозин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову помочь лидеру ЛДПР. Приведена ли была в итоге машина в рабочее состояние, осталось неизвестным.