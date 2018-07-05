«Ждите, когда он умрет»: почему «скорая» отказала ветерану

После разразившегося в Новом Уренгое скандала из-за отказа врачей «скорой» доставить 92-летнего ветерана Владимира Николенко в больницу, региональная прокуратура начала проверку соблюдения ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» законодательства о здравоохранении. Свою внутреннюю проверку также начал и департамент здравоохранения Ямала.

Как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, специалисты уже запросили необходимые документы. «Экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками, на все это уйдет примерно неделя», — сказали в пресс-службе.

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Свою проверку после публикаций в СМИ организовал и Следственный комитет. «Следствием установлено, что в настоящее время мужчина находится в Новоуренгойской городской центральной больнице, его состояние стабилизировано, оказывается медицинская помощь. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также достоверность информации, указанной на информационном портале.

Устанавливается местонахождение родственников ветерана, сообщивших о произошедшем. Следователям предстоит опросить сотрудников службы скорой помощи и изучить медицинскую документацию. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

О вопиющей ситуации рассказали родственники ветерана – сначала в соцсетях, а затем еще и в обращении в региональное отделение КПРФ. Как рассказала дочь ветерана Людмила Николенко, около десяти лет назад ее отцу поставили онкологический диагноз. Но потом наступила ремиссия. Этим летом мужчина простыл и начались проблемы с легкими. До 25 июня он лечился в стационаре Нового Уренгоя, а потом его в удовлетворительном состоянии выписали для дальнейшего обследования в Тюмени.

27 июня Николенко стало плохо: он стал задыхаться и заговариваться, и около 5 часов утра ему вызвали скорую помощь.

«Звоню в «скорую», там спрашивают о том, что случилось, интересуются, сколько лет больному, — рассказывает дочь. — Узнав, что ему 92 года, заявляют: «А что вы хотите в таком-то возрасте?». Отвечаю: Хочу, чтобы дали возможность ему дожить. В итоге бригада все-таки приехала. Меня попросили выйти из комнаты, а через какое-то время говорят: «Мы ничего сделать не можем. Ждите, он у вас уже умирает, смотрите судороги пошли. Или вызывайте лечащего врача».

Сами врачи, по их словам, уже ничего сделать не могли. После чего уехали, оставив больного без медицинской помощи.

«Ближе к утру, по телефону мы созвонились с лечащим врачом. Она пришла к нам домой и по состоянию больного сообщила, что его нужно вести в реанимацию, так как в домашних условиях оказать квалифицированную медицинскую помощь невозможно, — продолжают свой рассказ дети ветерана. — Лечащий врач сама по телефону пыталась вызвать машину скорой помощи для транспортировки больного в больницу.

Но ей заявили, что больного они не повезут в виду его преклонного возраста и им совершенно не нужно, чтобы больной умер у них в машине».

Близкие пациента уверяют: даже после того, когда реанимация городской больницы дала согласие принять больного, а лечащий врач потребовал немедленно отправить ветерана в больницу, сотрудники скорой помощи тянули время и не приезжали еще в течение трех часов.

«После долгих перепалок «скорая» все-таки приехала, и врачи опять начали тянуть время, — уверяют близкие пациента. — Вместо оказания помощи больному,

врач «скорой» заявила: «Смотрите и ждите, когда он умрет, он не транспортабельный и при перевозке может умереть в машине».

После наших уговоров, врач скорой помощи согласилась перевезти больного в больницу при условии, если мы напишем расписку о том, что мы не будем предъявлять претензии, если больной умрет в машине. Только после этого, 1 июля, примерно в 9 часов 30 минут, нашего отца повезли на машине скорой помощи в больницу».

На данный момент, как рассказали дети ветерана, он вышел из комы, в которую впал, и начал разговаривать и узнавать окружающих.

Журналисты регионального издания «Красный север» попытались обсудить эту ситуацию с и.о. главного врача Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи Татьяной Ярмак. Однако специалист отказалась от любых пояснений, ссылаясь на нормы законодательства.

Отметим, что нередки и ситуации, когда сами граждане препятствуют приезду «скорой» к пациентам вовремя. Так, летом 2017 года в Красноярском крае автомобилистка на Honda заблокировала единственный выезд из больницы, помешав проезду сразу четырех «скорых», которые спешили на вызов. Нежелание пропускать спецтранспорт девушка объяснила тем, что у нее в машине сидел годовалый ребенок, которого она везла в больницу, а также неумением ездить задним ходом.

А в конце 2017 года в Челябинской области доставивший на срочный вызов бригаду врачей водитель скорой помощи получил штраф. Сотруднику ГИБДД не понравилось, что «скорая» помешала ему проехать по двору и выбросить по пути мусор. Чтобы наказать водителя медиков и составить на него протокол, гаишник сначала приехал на базу скорой помощи, а потом проследовал с врачами на вызов, где еще и обругал их.