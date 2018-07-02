Маневры и скорость: сбивший беременную нарушал правила

Водитель BMW Михаил Исаханов, которого подозревают в совершении резонансного ДТП, в результате которого погибла беременная женщина, грубо нарушил ПДД и ехал непосредственно перед аварией со скоростью свыше 80 км/ч при разрешенных 60. К такому выводу пришли независимые эксперты в области автотехники и трасологии, которые провели исследование по просьбе адвоката потерпевшей стороны Андрея Мишонова. Документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Согласно исследованию, перед экспертами были поставлены вопросы о том, какими пунктами ПДД должен был руководствоваться водитель и усматривались ли в его действиях несоответствия требованиям ПДД.

Реклама

«Установлено, что автомобиль BMW 520 IA перед ДТП двигался со скоростью, которая превышала разрешенную 60 км/ч, — говорится в документе. — Поэтому в действиях водителя усматривается несоответствие требованиям 10.1 ПДД «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения», а также 8.1 ПДД, согласно котором при выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Обстоятельства свидетельствуют, что автомобиль BMW 520 IA двигался со скоростью больше скорости других автомобилей, возможно, более 80 км/ч, что подтверждают показания свидетелей.

Более точно скорость движения автомобиля возможно будет установить по оригиналу видеозаписи с места ДТП».

В выводах исследования указано, что в сложившейся дорожной ситуации действия Исаханова не соответствовали пунктам 1.5 и 10.1 ПДД России, поскольку

при выбранной им скорости он не мог контролировать движение транспортного средства в пределах проезжей части и тем самым создал угрозу возникновения ДТП.

Фоторепортаж: Результаты независимой автотехнической экспертизы по ДТП с участием BMW под управлением Михаила Исаханова __is_photorep_included11822785: 1

Между тем, как уточнил Мишонов в беседе с «Газетой.Ru», следствие пока не назначило проведение собственной экспертизы — это будет сделано чуть позже. Однако адвокат уверен, что представленное им исследование будет приобщено к материалам дела.

Тем не менее сторонники Михаила Исаханова продолжают настаивать, что он ехал на разрешающий сигнал светофора с допустимой скоростью, а также уверяют, что его BMW вылетел на тротуар из-за столкновения с другим автомобилем — Toyota.

«Присутствовал еще один водитель, по вине которого Михаил и наехал на тротуар с пешеходами, — заявляют в соцсетях друзья подозреваемого. — Тот самый автомобиль полицейские впервые осмотрели спустя девять дней после аварии».

Речь идет о Сергее Удалове, который, по данным стороны Исаханова, является бывшим высокопоставленным сотрудником МВД и в настоящее время работает в одном из ЧОПов.

В 2016 году, как уверяют сторонники Исаханова, он был приговорен к полутора годам колонии поселения за превышение должностных полномочий.

Рядом с ним в день аварии ехала его жена, а также действующий сотрудник ГИБДД.

Однако адвокат Мишонов эту версию опровергает. «Если были бы следы столкновения, меняющего траекторию, то это отразилось бы на схеме и это видели бы очевидцы, кроме того, были бы следы на обоих автомобилях и осыпь на проезжей части. Никаких доказательств такого столкновения пока нет. Следы соприкосновения автомобилей, один из которых светлый, а другой темный, сложно скрыть при куче очевидцев и самом Михаиле, тем более что он несся со скоростью явно выше установленной и столкновение авто получилось бы сильнейшим», — считает адвокат.

Отметим, что Исаханов оплатил 62 накопленных с декабря 2017 года штрафов ГИБДД только после роковой аварии.

Так, Исаханов нарушал правила регистрации ТС и очень часто не соблюдал требования знаков разметки, также водитель ездил по выделенным полосам для общественного транспорта, допускались такие нарушения, как стоянка и остановка ТС на проезжей части. Довольно часто мелькают в документах превышение скорости на 20-40 км/час и реже – на 40-60 км/час – такой штраф, к примеру, пришел Исаханову за езду 13 мая 2018 года. Сумма многих неоплаченных штрафов, согласно ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», ближе к лету начали удваиваться. Накануне трагедии, 17 июня, водитель, как утверждают близкие погибшей, как минимум два раза превысил скорость на 20-40 км/час и не соблюдал требования знаков и разметки.

У большинства штрафов стоит одна дата оплаты — 20 июня 2018 года, в то время как наезд на двух женщин, 28-летнюю беременную Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко произошел 18 июня.

Напомним, что страшная автомобильная авария произошла в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка днем 18 июня. Наталия Львова даже не переходила дорогу, а вместе с другими пешеходами ожидала зеленого сигнала светофора, стоя на тротуаре. Седан BMW 525 черного цвета по какой-то причине на полном ходу вылетел на тротуар, где сначала снес столб с дорожными знаками, а потом сбил двух женщин.

Фоторепортаж: Умерла беременная девушка, которую сбил водитель на BMW __is_photorep_included11814187: 1

Очевидцы рассказали, что автомобиль ехал с превышением скорости и до столкновения якобы уже проскочил один светофор на «красный». От удара машину припечатало в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором.

Отодвинуть машину до приезда «скорой» и высвободить жертв водителю помогали оказавшиеся рядом прохожие.

О гибели супруги, которая так и не пришла в себя, сообщил ее муж Евгений Львов в своем фейсбуке утром 25 июня. Вторая потерпевшая пришла в сознание — сначала она находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, у нее сломана нижняя челюсть и сотрясение мозга. Сейчас ее перевели в обычную палату. Расследование уголовного дела продолжается. Исаханову предъявлено обвинение по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться. Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка, и прошел лишь проверку на алкоголь.

Теперь по делу назначены дополнительные экспертизы, в том числе биологическая. Именно она должна точно подтвердить, находился ли водитель под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Если опьянение все-таки подтвердится, то дело могут переквалифицировать на ч.4. ст. 264 УК России «Нарушение ПДД, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», что наказывается лишением свободы до двух до семи лет.