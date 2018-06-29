Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП

Смертельное ДТП произошло 28 июня в 16:44 в Пестречинском районе на 879-м километре трассы М-7 «Волга». О личности погибших стало известно только на следующий день. Сын экс-мэра Ижевска и президент Федерации армрестлинга Удмуртии Александр Тюрин с семьей ехал из аэропорта Казани в Ижевск после отпуска в Тунисе. Тюрин сидел за рулем Nissan Qashqai, на пассажирском сиденье, по данным СМИ, находилась его теща. Жена Яна с двухлетней дочкой Викторией сидели сзади. Возле села Отар-Дубровка Тюрин на большой скорости пересек сплошную и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveco. Удар был такой силы, что переднюю часть легковушки буквально смяло.

От полученных травм на месте скончались все, кто сидел спереди: 32-летний водитель и 67-летняя пассажирка Nissan. Также пострадали 28-летний водитель Iveco, 27-летняя и двухлетняя пассажирки Nissan. У женщины — переломы и сотрясение мозга, у ребенка — сотрясение головного мозга и перелом костей предплечья. Травмы водителя грузовика не уточняются.

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Трое пострадавших были доставлены в травмологический центр Республиканской клинической больницы Татарстана. Дальнобойщик в тяжелом состоянии поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии, женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована в травматологическое отделение, девочка — в детское травматолого-ортопедическое отделение.

В местной Госавтоинспекции отметили, что все обстоятельства аварии до сих пор не выяснены.

«Он никого не обгонял. Почему он выехал на полосу встречного движения, для нас пока загадка. Может, он уснул, может, отвлекся», — рассказали в Госавтоинспекции местным СМИ.

В группе в соцсетях татарстанцы утверждают, что на данном участке трассы ведутся ремонтные работы и что смертельные аварии по вине лихачей тут не редкость: на запрещающие обгон знаки и разметку водители зачастую внимание не обращают.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и правительство республики выразили соболезнования экс-главе Ижевска Юрию Тюрину в связи с гибелью сына в дорожно-транспортном происшествии.

«Администрация Ижевска, городская дума выражают глубокие соболезнования Юрию Александровичу Тюрину в связи с трагической гибелью сына Александра», — сообщили в пресс-службе города.

На странице группы Федерации армрестлинга Удмуртии в соцсетях появилась фотография со словом «Скорбим». В последней записи, в которой рассказывается о произошедшем, прикреплена фотография Тюрина и написаны дата и место, где он будет похоронен.

«Прощание с погибшим планируется провести 30 июня в 11:00 в Церкви Иконы Казанской Божией Матери. Похороны пройдут на Хохряковском кладбище», — говорится в сообщении.

Федерацию армрестлинга республики сын экс-мэра Ижевска возглавлял с 2016 года, с 2014 года он работал директором ООО «ПрикамПромРесурс».

Юрий Тюрин, отец погибшего, возглавлял столицу Удмуртии почти три года. Он ушел в отставку по собственному желанию в мае 2018 после критики своей работы со стороны Бречалова.

Смертельный исход ДТП после лобового столкновения далеко не редкость. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о гибели офицера Минобороны и его двоих малолетних детей в Санкт-Петербурге. Страшное ДТП с участием автобуса произошло после сильного ливня: иномарку военного занесло и выбросило на встречную полосу, где ехал «ПАЗик», рассказали очевидцы. В автобусе пострадали восемь человек, некоторых пассажиров даже выбросило на дорогу. Ехавший в попутном направлении водитель Audi Q5 попытался уйти от столкновения и вылетел на обочину. Многие очевидцы сняли кадры после самой аварии, по которым очевидно, что выжить у находившихся в Honda людей не было никаких шансов.