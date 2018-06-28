«Пулей выбежала из машины»: таксист напал на бьюти-блогера

Московский блогер Анна Брэйн 27 июня рассказала на своей странице в фейсбуке, что «попала в самую чудовищную ситуацию в своей жизни», когда возвращалась домой. Девушка вызвала такси Uber 25 июня в 21.01. Однако на полпути к дому водитель Рамазан Магомедов неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону. По словам Брэйн, мужчина завез девушку в безлюдное место в районе метро «Шаболовская» и предпринял попытку изнасилования.

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«По этическим причинам я опущу подробности сего действа, как опускаю их вот уже вторые сутки в своей голове», — написала девушка.

Брэйн отметила, что ей удалось сбежать.

«Мне удалось нащупать здоровой рукой, ибо вторая у меня травмирована и находится в перевязке, кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи», — сообщила девушка .

На следующий день Брэйн написала заявление в полицию и провела 13 часов на допросах, медосвидетельствовании и снятии побоев. Как утверждает блогер, под правым глазом у нее теперь синяк, ведь, когда она пыталась вырваться, водитель ударил девушку по лицу.

Магомедова нашли благодаря наружным камерам видеонаблюдения, установленным на дороге. Подозреваемого после допросов оставили под подпиской о невыезде, а Брэйн следователи устроили «мощнейший прессинг», чтобы девушка забрала заявление.

По словам полицейских, девушка сильно путается в показаниях, поэтому они не уверены в виновности Магомедова. Одна из нестыковок в данной истории, как утверждают полицейские, в том, что Брэйн заявляла, будто находилась на заднем сиденье, тогда как камеры наблюдения показывают обратное.

По словам девушки, полицейские считают, что она решила отомстить таксисту.

«Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил — и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации», — рассказала потерпевшая.

Брэйн добавила, что серьезно опасается за свою жизнь. По ее информации, жена таксиста теперь «обивает пороги ОВД».

«Боюсь, что скоро порог моего дома приедут обивать горные друзья водителя, так как у него есть мой адрес» – написала блогер. После этого девушка попросила подписчиков о помощи и поддержке.

Сам Магомедов вину отрицает. Он утверждает, что попытки изнасилования не было. Девушка села в автомобиль в нетрезвом состоянии и закурила. На просьбу водителя выбросить сигарету ответила нецензурной лексикой. После этого таксист якобы остановил машину и высадил девушку.

В Uber отказались предоставлять девушке госномер машины и телефон водителя. Однако после того, как ситуация получила широкий резонанс, в компании заявили, что готовы активно сотрудничать с полицией, чтобы помочь расследованию.

«Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов, об этом наша служба поддержки извещала Анну, когда она обратилась к нам. Остаемся с ней на связи и готовы активно сотрудничать с правоохранительными органами», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Между тем материалы дела из полиции были переданы в Следственный комитет РФ.

Как рассказал «Газете.Ru» источник в ведомстве, в среду следователи провели между Брэйн и Магомедовым очную ставку. В настоящее время доследственная проверка по заявлению девушки продолжается, а таксиста отпустили на свободу.

Подобной ситуации совершенно не удивляются таксисты. Заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, таксист Андрей Попков утверждает, что подобные случаи, когда жертвами изнасилований становятся даже мужчины, происходят нередко.

«Я не удивляюсь, что такие случаи происходят. На данный момент за рулем такси находятся около 70% выходцев из средней Азии, и половина из них ведет себя неадекватно. Это происходит потому, что в такси работают все, кому не лень, и власти этому просто потворствуют. Любой человек сейчас может оказаться на месте этой девушки», — считает Попков.

Анна Брейн — автор модного бьюти-блога Oh My Blog! и журналистка из Москвы, она пишет для иностранных журналов.