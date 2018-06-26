Выпал из маршрутки: водитель переехал трехлетнего малыша

Трагедия произошла еще 22 июня в подмосковном Ногинске, однако известно о ней стало лишь в понедельник. В тот день отец мальчика, работающий машинистом экскаватора, был на работе. Ребенок находился под присмотром 19-летнего брата.

Реклама

Братья отправились к своей маме, которая, по данным МК, владеет салоном красоты, чтобы подстричь малыша. После стрижки мальчики сели в маршрутку и поехали домой. В 18:50 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter подъехал к остановке «Дом культуры» и ребята стали выходить из салона машины. Малыш держал за руку старшего брата, а в другой руке у него был самокат.

Первым вышел старший брат, ребенок последовал за ним.

Как раз в тот момент, когда ноги малыша еще находились на подножке транспортного средства, водитель микроавтобуса неожиданно сорвался с места — водитель явно не видел, что еще не все пассажиры вышли из салона. Из-за резкого рывка ребенок оступился, упал на асфальт и ударился головой. Через мгновение его затянуло под маршрутку и протащило несколько метров по асфальту, а затем ребенка переехало заднее колесо микроавтобуса.

Только в этот момент водитель остановился и вышел из машины. Происходящее в первые минуты после аварии засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как малыш лежит на тротуаре и не подает признаков жизни. На коленях рядом с ним стоит водитель. Вокруг столпилась толпа прохожих, которые не знают, как помочь малышу. По данным СМИ, водитель скрылся с места происшествия, как только появилась «скорая помощь».

Приехавшие буквально через 10 минут врачи скорой помощи стали проводить реанимационные действия. После осмотра медики констатировали у ребенка тяжелую травмы головы, в частности, перелом основания черепа, а также перелом правой ключицы. Малыш умер через 15 минут после ДТП в машине скорой помощи по дороге в больницу, не приходя в сознание.

По предварительным данным, за рулем микроавтобуса находился 45-летний мигрант из Дагестана Наджаф Наджафов, которого вскоре после аварии задержали и на данный момент он находится в под стражей. Он заявил, что не заметил ребенка.

После случившегося по сети быстро распространилось видео шокирующего происшествия. На сайте управления Следственного комитета по Московской области 25 июня появилось сообщение о том, что назначена доследственная проверка.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорилось в сообщении.

Уже 26 июня на сайте ведомства появилось сообщение, что по факту наезда автобуса на 3-летнего мальчика в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до шести лет.

О возбуждении уголовного дела по «водительской» ст. 264 УК РФ в отношении самого водителя пока ничего неизвестно. В сообщении СК на этот счет информации нет, а подмосковной полиции комментировать инцидент наотрез отказались.

В пресс-службе ведомства «Газете.Ru» заявили, что у них информации по поводу происшествия нет «и вряд ли появится». Во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль расследование аварии.