Красиво жить не запретишь: как чиновники получают иномарки

Прокуратура Курганской области выявила незаконную схему, благодаря которой руководство области, не проводя госзакупок, получало в свое распоряжение дорогие иномарки. Как рассказали «Газете.Ru» в надзорном ведомстве региона, формальным покупателем Toyota Land Cruiser Prado 150 и Ford Explorer было АО Автодор «Северо-Запад», которое полностью подконтрольно областному правительству.

В сентябре 2017 года дорожники пожертвовали только что купленные автомобили в ГБУ «Курганский центр ветеринарии» и ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер».

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Но почти сразу же, как выяснили в прокуратуре, оба автомобиля были изъяты у двух учреждений распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, который передал их в распоряжение ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области». В итоге Land Cruiser стал служебным автомобилем вице-губернатора области по АПК Сергея Пугина, а Ford Explorer достался заместителю губернатора по социальной политике Александру Карпову.

Именно факт изъятия подаренных дорожниками автомобилей у бюджетных учреждений, по мнению, прокуратуры оказался вне закона. Ведомство в конце прошлого года направило соответствующее представление руководству региона, потребовав привлечь к ответственности виновных.

В итоге, как пояснили «Газете.Ru» в ведомстве, дисциплинарное взыскание получила первый заместитель главы департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Как именно наказали чиновницу в надзорном ведомстве не знают, пресс-служба администрации области в среду днем была недоступна для комментариев.

Однако Юрина по-прежнему занимает свою должность первого заместителя главы департамента. Глава департамента Михаил Герштанский, которого также просили привлечь к ответственности, наказания не понес.

Кроме того, в отношении должностного лица и АО Автодор «Северо-Запад» были возбуждены административные производства по ч.4 ст. 7.32.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о закупках. Виновника, как отметили в прокуратуре, в итоге оштрафовали на общую сумму 12 тысяч рублей. Никаких более серьезных наказаний санкций, в том числе уголовных дел, так и не последовало.

С возвратом самих автомобилей, как пояснили в прокуратуре, возникла некоторая заминка – лишь после наказания виновных в надзорном ведомстве подали документы на передачу машин их юридическим владельцам. Японский внедорожник был возвращен Центру ветеринарии лишь в мае, а Ford пока до сих пор так и не передан кардиологическому диспансеру.

Высокопоставленный собеседник «Газеты.Ru» во властных структурах региона пояснил, для чего понадобилось столь хитрая схема, чтобы пересадить чиновников на новые иномарки. «Область у нас глубоко дотационная, миллиардные долги, денег ни на что нет, в том числе и на закупку таких машин, конечно, тоже, — сказал собеседник издания. – Но ездить на чем-то надо. Здесь формально машина была куплена не за счет бюджета, а за счет акционерного общества, хоть и подконтрольного властям региона».

Судя по тендерной документации, даже в комплектации «Стандарт», стоимость Toyota Land Cruiser, который в августе прошлого года купили курганские дорожники составляет 2,3 млн рублей. Зачем такая машина могла понадобиться ветеринарам, которым она была вскоре подарена, остается только предполагать.

Между тем, как отметили в прокуратуре региона, за последние годы подобным образом курганские чиновники обзавелись сразу 12 автомобилями. «Данная схема направлена на обход предусмотренных 44 ФЗ официальных процедур по закупке имущества за счет средств областного бюджета. Кроме того, указанными действиями нанесен ущерб хозяйствующим субъектам, за чей счет приобретены транспортные средства», — говорилось в представлении на имя губернатора. При этом, в прокуратуре области отметили, что формальное нарушение закона было допущено лишь в двух случаях, которые и стали объектом более пристального внимания.

Что в итоге будут делать бюджетные ведомства с возвращенными им автомобилями пока неясно.

Напомним, что российские власти многие годы пытаются умерить аппетиты чиновников на закупку дорогостоящих служебных машин, вводя различные ограничения.

С 1 января 2017 года руководителям российских федеральных органов запрещено закупать, арендовать или приобретать в лизинг автомобили дороже 2,5 миллионов рублей и мощнее 200 л.с. Руководство федеральных агентств будет вынуждено довольствоваться служебными автомобилями такой же мощности, но не дороже 2 млн руб. Руководитель и замы структурных подразделений федерального государственного органа смогут позволить приобрести автомобиль, стоимость которого не превышает 1,5 млн руб.

Кроме того, в правительстве в конце 2016 года утвержден лимит мощности для автомобилей такси, использующихся для перевозки чиновников — не более 150 л.с.