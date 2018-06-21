Не больше 150 «лошадок»: мажоров высадят из спорткаров

Автомобилистам со стажем вождения менее четырех лет и возрастом моложе 25 лет хотят запретить управление транспортными средствами с моторами мощнее 150 л.с. Соответствующее предложение о внесении изменений в ПДД направил в правительство России президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Согласно тексту документа (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), выдвижение такой инициативы связано с растущим количеством резонансных смертельных аварий с участием молодых водителей на мощных спорткарах.

«Лицо, прошедшее экзаменационные испытания на получение права управления транспортным средством, в течение первых четырех лет может иметь допуск к управлению транспортными средствами, мощность которых не превышает 150 л.с., — говорится в тексте обращения.

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– Это ограничение необходимо в целях формирования у водителей-новичков навыков вождения в условиях ежедневного городского трафика, культуры вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения, а также в целях осознания водителями-новичками гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в связи с управлением источником повышенной опасности. Предлагаемые ограничения должны касаться исключительно транспортных средств категории А и В, то есть мотоциклов и легковых автомобилей».

В качестве наказания за нарушение предлагается ввести конфискацию транспортного средства. При этом конфискация, согласно предложению, должна осуществляться безотносительно факта того, в чьей собственности находится ТС: водителя или же третьего лица.

«На территории Москвы с каждым годом возникает все больше и больше проблем, связанных со смертностью на дорогах в результате ДТП, — заявил Аманлиев «Газете.Ru». — Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведет к потере контроля водителем над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся за автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы.

В автошколах водители учатся за рулем автомобилей, которые еле едут, а потом, кто побогаче, пересаживаются на какие-нибудь спортивные Porsche с моторами мощностью под 500 л.с., но они не готовы к такому, не умеют ими пользоваться. Для новичка 150 л.с. более чем достаточно, приличных автомобилей с такими моторами найти не трудно.

Если же у таких людей есть деньги и они хотят ездить на мощных авто — пожалуйста, пусть ездят, но с профессиональным водителем. Такое ограничение необходимо для повышения уровня безопасности дорожного движения в целом по стране».

При этом Аманлиев в апреле 2017 года уже выдвигал схожие предложения, однако получал ответы с указанием на то, что подобного рода ДТП не имеют ничего общего с возрастом и стажем вождения водителя.

«Но каждое новое резонансное ДТП указывает именно на наличие корреляции между возрастом, стажем и мощностью автомобиля, которым управляет водитель, — не соглашается правозащитник. — Мы просим привлечь профильное экспертное сообщество для обсуждения изменения ПДД».

Попытки доучить молодых

Предложения по ограничению прав начинающих водителей выдвигаются регулярно. К примеру, еще в 2012 году в Общественном совете при МВД России предлагали запретить новичкам выезжать на дороги в темное время суток. Автошколы предлагали отправлять водителей доучиваться через год после получения прав.

В 2016 году широко обсуждалась инициатива МВД ограничить разрешенную скорость движения на отметке 70 км/ч для водителей со стажем управления до двух лет, а также запретить буксировку.

А для молодых мотоциклистов и скутеристов предлагали ввести ограничение скорости до 110 км/ч в случае движения по автомагистралям и запрет на перевозку пассажиров. Проект закона реализовали частично. В итоге с 4 апреля 2017 года действуют следующие ограничения для водителей со стажем до двух лет: запрет на буксировку, запрет на перевозку пассажиров на мототранспортных средствах и запрет на управление транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Все начинающие автомобилисты обязаны клеить на стекла опознавательный знак: за его отсутствие полагается штраф 500 рублей, ездить без такого знака запрещено.

Между тем еще в 2016 году московские власти отчитались о запуске новой системы «Пит-стоп», фиксирующей превышение скорости на дороге более чем на 60 км/ч и передающей данные о нарушителях ближайшим экипажам ДПС. Однако спустя два года можно сказать, что «Пит-стоп» так и не работает, и когда это произойдет, не могут сказать ни в МВД России, ни в Дептрансе Москвы — в ведомствах в ответ на запросы «Газеты.Ru» обычно кивают друг на друга.

Глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что не стесненных в средствах нарушителей ПДД не остановят ограничения мощности их авто и допуска по стажу.

«Мальчикам и девочкам, у которых на губах еще не обсохло молоко, все эти дорогие автомобили покупают их родители, — говорит Травин «Газете.Ru». — Разве может богатый папа купить своему сыночку какую-нибудь Lada Priora? Нет, ему будет стыдно, что его чадо не будет кататься на дорогом автомобиле. И какой закон может помочь, когда 19-летнему мальчику покупают автомобиль, записывают его на какую-нибудь бабушку, а ему позволяют делать все, что он хочет? Надо — они поедут по встречке по разделительной, надо — собьют инспектора ГИБДД. Средний класс уже и так запуган высокими штрафами, люди ничего не нарушают, ездят аккуратно.

%Общество нужно лечить от синдрома богатых пап, наказывать родителей за выходки их детей, но это уже из области морали, никаким законом установить такую ответственность невозможно».

«Мажорная» статистика

Отметим, что смертельные ДТП с молодыми водителями на мощных спорткарах традиционно вызывают в обществе серьезный резонанс. Зачастую такие аварии связаны с грубыми нарушениями ПДД, в том числе гонками на дорогах общественного пользования, а последствия их крайне плачевны.

Одно из последних подобных ДТП произошло около трех часов ночи 21 июня в районе дома 24 по Кутузовском проспекту. Водитель «заряженного» Mercedes-Benz CLS 63 AMG, по предварительным данным, двигался на скорости около 200 км/ч, хотя максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 80 км/ч. Неожиданно перед собой он увидел женщину-пешехода. Пытаясь избежать столкновения, иномарка вырулила на встречку, где столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato, а также задела Hyundai Solaris и еще один Mercedes. От сильнейшего удара спорткар тут же загорелся, находившиеся в салоне 22-летний водитель и его 21-летний пассажир не успели выбраться из салона и сгорели заживо.

15 марта 2017 года произошла авария с участием люксового купе Mercedes-Benz CLS госномером В063ВВ 777, принадлежащего 22-летнему на тот момент безработному внуку экс-главы Хабаровского края Игорю Ишаеву, Kia Rio, Nissan Teana и груженой фуры. Поводом для скандала стали записи с видеокамер, которые частично зафиксировали передвижения Ишаева за несколько минут до аварии (немецкая иномарка следовала с явным превышением скорости), а также шокирующий рассказ автомобилистки Анны Марухиной, которая до сих пор считает, что чудом выжила после того, как ее Rio на скорости 225 км/ч протаранил Ишаев на Mercedes. Эту цифру, которая была отображена на разбитом спидометре, сфотографировала сама Марухина.