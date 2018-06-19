Автопарк, тушенка и зоопарк: что изъяли у генерала

Cуд общей юрисдикции Еревана арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Армении, депутата парламента, председателя союза добровольцев «Еркрапа» генерала-лейтенанта Манвела Григоряна. Он обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества.

Реклама

Григорян был задержан Службой национальной безопасности (СНБ) 16 июня в ходе специальной операции в городе Эчмиадзин (15 км от Еревана).

Во время обыска в принадлежащих Григоряну домах было обнаружено имущество, которое предназначалось для армии Нагорного Карабаха и крупные суммы денег в разных валютах, оружие, боеприпасы и многое другое. Помимо этого, в гараже Григоряна нашли 33 автомобиля разных марок, в том числе и редкие отечественные автомобили, а также снегоходы, квадроциклы.

Видимо, почувствовав неладное Григорян, по данным следствия, начиная уже с 5 июня, посредством членов семьи и других лиц, стал перевозить оружие и технику в другие места.

В качестве наглядного свидетельства в воскресенье вечером СНБ опубликовала видеозапись обыска огромного поместья Григоряна, которая поразила всю страну.

Автопарк Григоряна

В доме отдыха, принадлежащем Манвелу Григоряну, было обнаружено три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретроавтомобилей, среди которых на видеозаписи может увидеть и раритетные ГАЗ-14 («Чайка»), а также мотоциклы. Был найден ряд внедорожников, предназначенных для армии Нагорного Карабаха и даже машина скорой помощи на базе «УАЗ-452», известой как «буханка». Они были предоставлены в дар армии представителями армянской общины России, которые Григорян оформил на родственников и перевез в свои владения.

Фоторепортаж: Автопарк Манвела Григоряна __is_photorep_included11808397: 1

В целом, по данным армянских силовиков, в особняках депутата были найдены 33 транспортных средства, в том числе – автомобили марки Rolls-Royce, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Hummer , Range Rover Supercharged. Также в гараже были найдены снегоходы, вездеходы, гольфкар, трейлер. На записи виден внедорожник BMW с московскими номерами Т911НМ777RUS.

Что еще было найдено у Григоряна

Помимо внушительного автопарка у бывшего замминистра обороны Армении в селе Аршалуйс конфисковали 18 противотанковых минометов типа «ПГ-7»; 20 штук гранат типа «Ф-1»; 21 589 штук патронов различного калибра; 12400-граммовых брикета тротиловой взрывчатки; 27 взрывателей типа «КД»; 2 дула от пулемета и ряд других боеприпасов. По другому адресу было конфисковано 79 ружей с заводскими номерами; 39 пистолетов с заводскими номерами; 12300 штук патронов разного калибра. В особняке были также обнаружены десятки сертификатов о собственности.

Предварительно было установлено, что Григорян пытаясь уклониться от ответственности, поручил сыну передать некому А., чтобы тот взял вину на себя, что и было сделано. Спустя 30 минут этот человек появился на месте проведения обыска и сообщил, что все оружие принадлежит только ему.

Как сообщает пресс-центр СНБ, дача в Акналиче служила для генерала также как склад для медикаментов, военной формы, лекарств, бинтов, повязок, таблеток, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой.

В ящиках со сгущенным молоком и коробках были найдены восемь писем школьников с пометкой «Моему храброму солдату».

На шокирующей видеозаписи запечатлены продукты питания, отправленные солдатам из десятков детских садов, школ и общин республики – сгущенное молоко, макаронные изделия, томатная паста, консервированное мясо и овощи, средства гигиены, туалетная бумага.

В доме отдыха депутата Национального собрания есть также собственный зоопарк, где проживают, как сообщают местные СМИ, 5 медведей, 1 тигр, 5 собак разных пород, 7-8 безоаровых козлов (смешанного типа), два павлина, несколько куропаток, 1 европейский олень, страусы, а также есть конный клуб.

После этого Генеральный прокурор Армении Артур Давтян представил спикеру Национального собрания ходатайство о начале уголовного преследования депутата. Также, по данным местных СМИ, сам Григорян обратился к спикеру парламента Армении Ара Баблояну с просьбой к парламентариям дать согласие на лишение его депутатской неприкосновенности. На внеочередном заседании Национальное собрание Армении 19 июня удовлетворило ходатайство о лишении Григоряна неприкосновенности.

Как сообщила в тот же день пресс-служба генеральной прокуратуры Армении, Григоряну выдвинуто обвинение по части 2 статьи 235 УК (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах). По первой части обвинения ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет, по второй — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Предварительное следствие показало, что в 2016 году, во время так называемой «апрельской войны» между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, многие граждане и организации предоставили продовольствие, одежду и другие необходимые солдатам предметы, доверясь именно председателю «Еркрапа» — Григоряну.

На основании полученных данных стало ясно, что эти продукты питания Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке.

Генерал-лейтенант является активным участником боевых действий в Нагорном Карабахе в 1988—1992 гг. Считается одним из героев Карабахской войны. После окончания войны Григорян в 2000 — 2008 гг. был заместителем министра обороны Армении. С 1999 года — председатель правления союза добровольцев «Еркрапа» (Союз добровольцев-ополченцев). Именно «Еркрапа» в основном занимался сбором помощи в дни апрельской войны.

В день задержания Григоряна в Epeвaнe нaчaлаcь стихийная aкция протecтa, которая продолжаются до сих пор. Его стoрoнники, зaвеpяют, чтo нe прекpaтят aкции дo ocвoбoждeния дeпутaтa. В пpecc-службе Coюзa дoбpoвoльцeв «Epкpaпa» отмечали, что они намерены сделать все, чтобы Григоряна освободили:

активисты не верят, что герой Карабаха, который знает, что такое война, мог украсть у солдат предметы первой необходимости.

В отставку по собственному желанию 17 июня подал сын Манвела Григоряна, который был мэром Эчмиадзина.

На данный момент тигра приютил зоопарк Еревана. Готовность взять под свою охрану животных генерала Григоряна, помимо зоопарка, выразил Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC).

Стоит ли удивляться, что у депутата были обнаружены и большие суммы денег в разных валютах: 71 миллион 760 тысяч драмов (около 9,5 млн руб.), 80 тысяч долларов, 67 тысяч 350 евро, а также почему-то 246 тысяч 500 украинских гривен (примерно 600 тыс. руб.).

Григорян далеко не первый политик, решивший обзавестись собственным внушительным автопарком. Так в феврале 2014 в гараже резиденции уже на тот момент сбежавшего из страны президента Украины Виктора Януковича обнаружили несколько десятков ретроавтомобилей.

Еще 13 современных люксовых машин обнаружили на складе рядом с аэропортом в поселке Гостомель. Общая стоимость коллекции президента неизвестна, однако эксперты полагают, что ее цена измеряется миллионами долларов.